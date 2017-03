Người dùng rất khó để phân biệt được sạc thật – giả bởi chúng giống nhau như đúc.

Mua của người quen cũng ăn quả đắng

Bỏ 1,8 triệu đồng để mua chiếc sạc cho iPad ở cửa hàng bạn thân nhưng anh Nguyễn Thanh Toàn, quận 3, TP.HCM đã ăn phải quả đắng khi cái sạc anh mua là sạc “nhái” và chiếc iPad của anh ngay trong lần sạc đầu tiên đã bị nóng và chết đứng màn hình. Quá bức xúc anh xách ra bắt cậu bạn đổi lại, nhưng trớ trêu thay cậu bạn cũng chẳng biết phân biệt đây là hàng giả hay thật vẫn cứ khẳng định đó là đồ thật. Cuối cùng khi cắm thử vào một chiếc iPad khác bị tình trạng tương tự anh mới được cửa hàng của bạn mình đổi lại cho cái mới.

Không may mắn như anh Toàn, chị Nguyễn Thị Loan, quận 1, TP.HCM đã phải bỏ ra cả 2 triệu đồng để sửa chiếc iPhone của mình cũng vì mua phải sạc “nhái”. Đáng tiếc cho chị, khi chiếc sạc chị mua về dùng máy không trở chứng ngay mà phải gần 2 tháng sau mới bị sự cố. Vì là hàng xách tay chỉ bảo hành 1 tháng, nên khi thợ sửa chữa bảo do cục sạc chị đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” bỏ tiền ra sửa và mua lại cục sạc mới.

Nhưng tổn thất nặng nhất về sạc “nhái” có thể đề cập đến trường hợp của bạn Thanh Tuấn, sinh viên trường KHXH&NV TP.HCM. Chiếc sạc cũ bị hư, nghe bạn giới thiệu có người quen chuyên bán sạc chất lượng cho dòng máy Sony Vaio mình đang dùng, Tuấn bỏ ra hơn 1 triệu đồng để tậu 1 cục sạc về dùng. Trớ trêu thay, dùng được một thời gian thì sạc xịn chưa thấy hiệu quả, chiếc laptop của Tuấn đã mắc thêm nhiều bệnh, vừa bị hư nguồn, hư chức năng sạc, chai pin, thế là phải thay lại nguyên bộ mới ngót nghét hơn 4 triệu đồng.

Chuyên gia nhiều khi cũng “chào thua”

Thực tế để phân biệt được bộ sạc “nhái” và sạc thật đối với những thiết bị như laptop, smartphone, máy tính bảng... trên thị trường hiện nay là rất khó. Một số lời khuyên cũng được các kỹ thuật đưa ra trên các diễn đàn như sạc “nhái” trọng lượng sẽ nhẹ hơn sạc thật, nhãn mác không được sắc nét, tem dán dễ bị bong... tuy nhiên, để phân biệt được chúng bằng mắt thường là rất khó vì ngay cả dân kỹ thuật nhiều khi cũng không phát hiện ra.

Chính vì thế, theo anh Mai Phú Phong, Giám đốc công ty cổ phần Phongee, đơn vị chuyên kinh doanh các mặt hàng Apple ở Việt Nam, đối với sạc Apple, người dùng có thể kiểm tra bằng số Series trên trang web của hãng có thể phân biệt được thật và giả. Tuy nhiên, đó là hàng Apple, còn hàng các hãng khác thì ngay cả anh cũng “chào thua”, người dùng tốt nhất là nên đến những nơi bán hàng có uy tín để mua nhằm được hưởng chế độ bảo hành đầy đủ.

Anh Nguyễn Tuấn Phong, kỹ thuật viên tin học chuyên sửa chữa sạc laptop, TP.HCM lại cho rằng, riêng mặt hàng sạc laptop, mua ở chỗ uy tín chưa chắc đã là hàng “xịn”. Do mỗi máy tính xách tay khi nhập về Việt Nam chỉ có một bộ sạc đi kèm, vì thế đa số các bộ sạc mới đang bán ở nhiều cửa hàng hiện nay đều là hàng “nhái” từ Trung Quốc. Cho nên, người dùng sẽ rất khó mua được hàng “xịn” ở đấy, nếu mua thì nên đến những trung tâm sửa chữa, ở đó mới có thể có hàng, nhưng sẽ rất mắc. Ngoài ra người dùng muốn chắc chắn thì nên đặt mua hàng chính hãng từ các công ty phân phối hoặc nhờ người mua ở nước ngoài khi đó mới có thể an tâm.

Theo những người am hiểu lĩnh vực này thì với việc sạc “nhái” được bán tràn lan như hiện nay, người dùng mua phải là điều không thể tránh khỏi. Muốn an tâm và mua hàng đảm bảo, lời khuyên được đưa ra cho người dùng là nên tới những nơi bán hàng có uy tín và bảo hành đầy đủ. Vào đại lý của các hãng phân phối ở Việt Nam đặt hàng để họ nhập về, giá có thể hơi đắt nhưng độ an toàn cao hơn. Ngoài ra, để chắc ăn nên nhờ dân kỹ thuật tư vấn và đi mua hàng cùng - nếu người dùng không am hiểu lắm về hàng công nghệ.

Theo Lê Mỹ (ICTnews)