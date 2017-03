Thảm họa công nghệ mới

Thời gian gần đây, các nhà sản xuất máy tính xách tay lớn như Apple, HP, Toshiba, Lenovo và Dell đã phải thu hồi lượng máy lớn sau một số vụ cháy pin. Riêng Apple bị thiệt hại nặng nhất do phải thu hồi 1,8 triệu iBook và PowerBook sau khi có chín vụ được thông báo về cháy nổ. Gần đây nhất, hãng bán lẻ nổi tiếng Best Buy đã thu hồi khoảng 5.100 mẫu pin dòng pin do ATG sản xuất để thay thế trong MacBook Pro do lo ngại có thể gây ra cháy nổ.