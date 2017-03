Giao diện một trang web thời điểm bị LuzlSec tấn công (Nguồn: Internet)

Rất nhiều lời đồn đoán đã đưa ra, và thông tin mới nhất vừa được hé lộ có thể phần nào làm sáng tỏ nguyên nhân khiến nhóm tin tặc "ngông cuồng" này bỗng dưng "ngoan ngoãn" giải nghệ.



Đó là khi trên trang chia sẻ pastebin.com xuất hiện một nhóm hacker tự xưng là A-Team, nhóm này tuyên bố họ đang nắm trong tay những thông tin quan trọng của hầu hết các thành viên LulzSec, bao gồm tên tuổi, vị trí, bí danh, và thậm chí cả những người trong gia đình của từng "LulzSecer."



Với những thông tin mà A-Team vừa tiết lộ, cảnh sát hoàn toàn có thể "sờ gáy" được các tin tặc từng gây ra hàng loạt vụ tấn công đình đám, trong đó có những "nạn nhân" là các cơ quan an ninh hàng đầu của Mỹ như CIA hay đối tác của FBI.



Trong khi đó, trao đổi với báo AP qua Skype, một thành viên của LulzSec nói rằng lý do khiến họ từ bỏ cuộc chơi là vì "chán," chứ không phải do sức ép từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các nhóm tin tặc đối thủ.



Thành viên này cũng cho biết thêm rằng 3-4 "đồng đội" đang muốn nghỉ "xả hơi," còn bản thân anh ta có thể sẽ chấm dứt hoàn toàn những vụ tấn công mạng.



Đồng thời, người này cũng thừa nhận những tiết lộ trước đó về bản log chat, nickname liên quan tới LulzSec là chính xác, và điều này cũng gây ra chút bối rối đối với nhóm tin tặc đang nổi này.



Ngoài ra, tin tặc trên còn tiết lộ họ vẫn đang nắm giữ một lượng dữ liệu khổng lồ là "chiến lợi phẩm" của những vụ tấn công mạng đình đám trước đó./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)