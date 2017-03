Tại một hội thảo do Forbes tổ chức, John Sculley, cựu CEO của Pepsi và Apple, đã chia sẻ lý do vì sao Steve Jobs bị đuổi khỏi chính công ty do mình sáng lập ra vào năm 1985.

Jobs và Sculley thời còn là đồng sự tại Apple

Theo Sculley, một phần lý do dẫn tới mâu thuẫn giữa Sculley và Steve Jobs là do hội đồng quản trị của Apple vào thời điểm đó đã tạo ra một môi trường làm việc căng thẳng giữa Sculley, người từng một thời làm nên "ma thuật" cho Pepsi, và Steve Jobs, người đã lôi kéo Sculley về Apple để "tạo ra sự khác biệt" thay vì "gắn bó cả đời với nước ngọt".

Giọt nước làm tràn ly trong vụ mâu thuẫn này chính là sự thất bại của Macintosh Office, một giải pháp tích hợp cho văn phòng bao gồm một hệ thống mạng, một máy chủ chứa file và một máy in laser. Trước đó, thế hệ Mac thứ 2 cũng đã ra mắt thất bại, bị chỉ trích nặng nề do ngoại hình giống như "đồ chơi" và có hiệu năng tính toán quá thấp.

"Steve bị trầm cảm nặng. Steve đến gặp tôi và nói ‘Tôi muốn giảm giá Macintosh và tôi muốn thay đổi chiến lược quảng cáo, giảm bớt tập trung vào Apple 2, chuyển sang Mac'.

Tôi nói ‘Steve, sẽ không khác gì đâu. Mac không bán được không phải là do giá hay do quảng cáo. Nếu anh muốn làm như vậy, công ty sẽ bị lỗ.' Và anh ấy hoàn toàn bất đồng với tôi.

Sau đó tôi nói ‘Vậy thì tôi sẽ đến gặp hội đồng quản trị'. Anh ấy nói ‘Tôi không tin là anh sẽ làm thế'. Tôi trả lời ‘Hãy đợi mà xem'", Sculley kể lại câu chuyện.

Sculley tại hội thảo của Forbes

Theo Sculley, trước thời điểm đó, Apple đã gặp phải nhiều vấn đề, bao gồm thất bại của các dòng máy Lisa, Apple 3, và thậm chí doanh thu từ Apple 2 (sản phẩm thành công nhất của Apple lúc bấy giờ) cũng đã giảm mạnh. Công ty cần một nguồn thu mới để tìm hướng đi cho Macintosh. Hội đồng quản trị của Apple đã đặt vào tay Sculley quyền "hất cẳng" Steve Jobs ra khỏi vị trí trưởng bộ phận Mac, và ra khỏi công ty.

Sculley đã làm như vậy, song đó có phải là điều đúng đắn? Theo vị cựu CEO này, thời điểm đó, ông không biết "sự lãnh đạo mang tầm nhìn lớn" là gì? "Điều gì sẽ xảy ra nếu như sự việc đó không xảy ra? Thời điểm đó tôi không có đủ kinh nghiệm, để thực sự hiểu và trân trọng sự khác biệt giữa khả năng lãnh đạo một ngành công nghiệp vốn đang hình thành dưới bàn tay của Bill Gates và Steve Jobs, với khả năng lãnh đạo khi bạn đã đang là một đối thủ cạnh tranh lớn trong một công ty cổ phần, khi mà mỗi lần bạn mắc lỗi, bạn buộc phải ra đi".

Hình ảnh Steve Jobs qua các mốc thời gian khác nhau

Vị cựu CEO này kết luận: "Tôi hiểu ra rằng, mọi thứ đã có thể khác đi". Trong nhiều năm qua, Sculley đã liên tục khẳng định về tài năng của Steve Jobs. Sau khi nhà lãnh đạo vĩ đại của Apple qua đời vào năm 2011, Sculley gọi ông là "CEO vĩ đại nhất từ trước tới nay".

Theo Việt Dũng (VnReview/Cnet)