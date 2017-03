Nhiếp ảnh gia Mo Gelber, 42 tuổi, đang đứng bên ngoài Tòa án hình sự ở Manhattan (Mỹ) vào ngày 16/8 để theo dõi cảnh sát dẫn độ một vài nghi phạm bị còng tay vào bên trong tòa án.



Gelber đã bất ngờ bắt gặp một khung cảnh thú vị, khi một cặp tình nhân cùng bị dẫn giải với đôi bàn tay bị còng đi vào bên trong tòa án, người con trai đã quay sang phía bạn gái mình để trao một nụ hôn. Theo bản năng của một nhiếp ảnh gia, Gelber đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này và gọi đó là khoảnh khắc “nụ hôn cuối” (Last Kiss).

Bức ảnh “nụ hôn cuối” đã trở thành hiện tượng trên Internet sau khi được đăng tải lên Facebook

Cảm thấy ưng ý và hài lòng với hình ảnh của mình sau khi chụp được, Gelber đã quyết định gửi tấm ảnh đến cuộc thi Project Imaginat10n, một cuộc thi ảnh do Canon và đạo diễn nổi tiếng Ron Howard tổ chức. Cuộc thi thu hút hàng ngàn bức ảnh tham gia nhưng sẽ chỉ chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất.



Bức ảnh của Gelber đã được đánh giá cao tại cuộc thi, tuy nhiên ông đã gặp phải một trở ngại khi ban tổ chức cuộc thi yêu cầu ông phải có được sự chấp nhận của các nhân vật chính trong bức ảnh thì mới đủ điều kiện vào vòng chung kết.



Không còn cách nào khác, Gelber phải bắt đầu hành trình tìm kiếm danh tính thực sự của cặp tình nhân trẻ tuổi, và trợ thủ đắc lực của ông trong trường hợp này chính là Internet.



Sau khi cho đăng tải hình ảnh lên trang Facebook của mình, bức ảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và giới truyền thông. Đã có hơn 10 ngàn lượt Thích và hàng hàng lượt chia sẻ bức ảnh trên Facebook, khiến cho tác phẩm của Gelber trở thành một hiện tượng thực sự trên Internet.



Không lâu sau đó, Gelber đã được một phụ nữ 28 tuổi tên Alexis Creque liên hệ và xác nhận mình chính là cô gái trong bức ảnh, người kia chính là bạn trai 26 tuổi của cô. Creque cho biết mình và bạn trai đã bị bắt giữ vào ngày 15/8 khi cả 2 đang thực hiện một bức vẽ graffiti ở thành phố New York.



“Anh ấy là một nghệ sĩ vẽ tranh graffiti tài năng, đã vẽ nhiều bức tranh trên khắp New York. Rất nhiều người biết đến anh ấy”, Creque cho biết.



Hiện tại Creque đã được thả sau khi bị bắt, tuy nhiên bạn trai cô hiện vẫn đang bị tạm giam với cáo buộc vẽ tranh trái phép nơi công cộng.



Dù đã tìm được danh tính 2 “nhân vật chính” trong bức ảnh của mình, tuy nhiên rắc rối vẫn chưa hết với Gelber, khi Creque tuyên bố cô sẽ từ chối ký mọi giấy tờ cho phép ông sử dụng hình ảnh của mình cho cuộc thi, nếu bạn trai của cô chưa được phóng thích.



Được biết thứ 7 này sẽ là hạn cuối để nộp các giấy tờ liên quan lên ban tổ chức của cuộc thi. Gelber đang hy vọng với làn sóng lan truyền của bức ảnh và sự ủng hộ của cộng đồng mạng, bạn trai của Creque sẽ sớm được phóng thích và ông sẽ có thể được tham dự cuộc thi ảnh.





Theo T.Thủy (Dân trí)