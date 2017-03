(Nguồn: Internet)

Via cho hay, chip QuadCore có tốc độ 1,2 GHz, với công suất tiêu thụ 27,5W. Loại vi xử lý này được thiết kế để chạy các ứng dụng Internet, đa phương tiện với hiệu suất cao.



Đối tượng ứng dụng loại chip tiết kiệm điện năng này là các dòng máy desktop và laptop truyền thống.



Theo kế hoạch, Via sẽ bắt đầu phát hành loại chip QuadCore mới từ quý ba năm nay. Hãng này không nói rõ những đối tác sản xuất máy tính nào sẽ ứng dụng sản phẩm mới của mình.



Trong quý một vừa qua, Via chiếm thị phần 0,2% trên thị trường vi xử lý máy tính trên toàn cầu, xếp sau hai đối thủ là "gã khổng lồ" Intel với thị phần lên tới 80,8%, và Advanced Micro Devices với thị phần 18,9%.



Via Technologies vốn là hãng nổi tiếng với những dòng chip tiết kiệm điện năng. Những sản phẩm chip QuadCore của các đối thủ khác như Intel hay AMD đều có mức tiêu thụ điện năng rất cao, và là tác nhân làm pin laptop mau cạn kiệt./.





Theo Văn Hưng (Vietnam+)