Nhiều thuê bao trả trước sẽ phải đăng ký lại thông tin cá nhân. Ảnh: TH

Nguồn tin của PV, Bộ TT&TT vừa chuyển giao dữ liệu của 5 triệu thuê bao trả trước tại TP.HCM cho Công an TP.HCM tiến hành đối soát để lọc ra các thuê bao đăng ký thông tin cá nhân không chính xác. Việc đối soát này sẽ được Công an TP.HCM tiến hành trong vòng 3 tháng. Dữ liệu 5 triệu thuê bao mà Bộ TT&TT chuyển cho Công an TP.HCM là dữ liệu cập nhật mới nhất của 3 mạng di động lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone. Hiện độ chính xác về thông tin cá nhân của các thuê bao di động trả trước không cao.

Trước đó, việc đối soát này đã được tiến hành ở Hà Nội và Đà Nẵng với dữ liệu của 3 mạng di động lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone. Kết quả, hai thành phố này đã lọc ra khoảng 25% số thuê bao (khoảng 1,3 triệu thuê bao) phải đăng ký lại thông tin cá nhân vì thông tin đăng ký trước đó không chính xác.

Căn cứ vào kinh nghiệm đối soát thông tin thuê bao ở Hà Nội và Đà Nẵng thì hàng triệu thuê bao của 3 mạng di động lớn tại TP.HCM sẽ phải tiến hành đăng ký lại thông tin cá nhân. Việc tiến hành đăng ký lại thông tin cá nhân này sẽ dẫn đến tình trạng thuê bao sẵn sàng bỏ nhà mạng bởi rất nhiều thuê bao trong đó là SIM rác. Một mạng di động lớn cho ICTnews hay là lần yêu cầu thuê bao tại Hà Nội và Đà Nẵng đăng ký lại thông tin cá nhân sai vô cùng khó khăn. Nhà mạng đã nhắn tin, gọi điện nhiều lần, nhưng thuê bao vẫn không đến đăng ký thông tin cá nhân. Trong khi đó, Bộ TT&TT yêu cầu sau thời hạn nhất định các thuê bao này không đăng ký lại thông tin cá nhân sẽ bị đơn phương hủy hợp đồng.

Tháng 9 năm ngoái, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp thông tin di động phải triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để đảm bảo sự chính xác của thông tin thuê bao di động trả trước đăng ký mới. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần phối hợp với doanh nghiệp lập kế hoạch rà soát, để phát hiện và chỉnh sửa thông tin đối với các thuê bao đã đăng ký thông tin không chính xác. Sau đó Sở TT&TT TP.HCM đã tiến hành thanh kiểm tra và đã phát hiện ra nhiều thuê bao trả trước của các mạng đăng ký thông tin cá nhân sai. Sở TT&TT TP.HCM đã yêu cầu các mạng thông báo cho khách hàng phải đăng ký lại thông tin cá nhân.

Chủ trương đối soát thông tin thuê bao di động trả trước được Bộ Công an và Bộ TT&TT đưa ra từ năm 2010, tuy nhiên tiến độ đối soát rất chậm. Cụ thể, từ khi có chủ trương đối soát thông tin cá nhân của thuê bao trả trước của Bộ Công an và Bộ TT&TT đến khi có kết quả đối soát thông tin ở hai thành phố là Hà Nội và Đà Nẵng mất thời gian khoảng 1 năm. Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự an toàn xã hội, cho biết: "Hiện nay nhiều đối tượng tội phạm đã lợi dụng điện thoại di động trả trước cho các hoạt động phạm pháp như: dùng SIM trả trước để kích nổ mìn tự chế, quấy rối người khác, trộm cước viễn thông…. Vì vậy, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ TT&TT để tăng cường việc quản lý thuê bao di động trả trước. Trước mắt, Bộ sẽ đôn đốc thí điểm đối soát thông tin cá nhân của những thuê bao trả trước sử dụng chứng minh thư do Công an Hà Nội cấp, sau đó sẽ tiến hành tiếp tại Đà Nẵng và TP.HCM".

Theo Thái Khang (ICTnews)