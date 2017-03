Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ứng dụng này do hãng Jackeey Wallpaper phát triển, cung cấp đủ loại hình nền, kể cả những nội dung mang tính thương hiệu (branded content) như My Little Pony và Star Wars.



Tuy nhiên, ngoài việc cung cấp hình nền, Android Market cũng lặng lẽ thu thập thông tin cá nhân như số thẻ SIM, tin nhắn, nhận dạng chủ thuê bao và mật mã thư thoại. Các dữ liệu này sau đó được gửi tới www.imnet.us, một trang web có trụ sở ở Thâm Quyến, Trung Quốc.



Hành vi này bị phát hiện bởi App Genome Project, một chương trình của công ty Lookout nhằm nghiên cứu nội dung trên các ứng dụng của Android and iPhone.



Lookout đã phát hiện hầu hết các ứng dụng thường xuyên truy cập dữ liệu cá nhân, trong khi nhiều ứng dụng sử dụng mã của bên thứ ba để phục vụ quảng cáo và các dịch vụ khác. Đây là điều mà mọi người phải thận trọng.



Phát biểu tại hội nghị an ninh Black Hat ở Las Vegas, Giám đốc điều hành Lookout, ông John Hering, cho biết cả Apple và Google đang tích cực tìm cách thanh lọc những nội dung độc hại ra khỏi các cổng ứng dụng của họ./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)