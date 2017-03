Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Những dữ liệu bị đăng gồm hàng loạt tên họ đầy đủ, cùng số điện thoại và địa chỉ email của những người nằm trong sổ địa chỉ.



Điều đáng nói là toàn bộ quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động mà không có sự hỏi ý kiến xin phép người dùng.



Sau khi xảy ra sự việc trên, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Path là Dave Morin đã lên tiếng xin lỗi trên website của công ty, và hứa hẹn sẽ phát hành bản cập nhật để cho phép người dùng bật-tắt tính năng thu thập danh bạ của ứng dụng Path.



Morin bày tỏ: “Path thực sự xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc vừa qua. Chúng tôi biết rằng hành động thực tế sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc nói suông. Do vậy, Path đã xóa bỏ toàn bộ thông tin danh bạ của người dùng trên các máy chủ. Chúng tôi muốn khẳng định cam kết của mình trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.”



Công ty cung cấp ứng dụng cho iPhone này cũng nói rằng dữ liệu truyền tới máy chủ của họ được đảm bảo an toàn, thông qua kết nối đã mã hóa, và được các tường lửa đủ tiêu chuẩn bảo vệ chặt chẽ./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)