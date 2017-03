Các chuyên gia phát triển của dịch vụ mạng xã hội lớn nhất thế giới, Facebook, cho biết họ đang tập trung và hối hả để sửa lỗi cho ứng dụng nhúng dịch vụ chia sẻ thông tin trên Internet vào các website (hiển thị dưới dạng nút Like), được cho là thủ phạm gây ra tình trạng tê liệt của hàng ngàn website. Biểu hiện chung của lỗi này là khi bấm vào nút “Like” website không thể truy cập được kèm thông báo: “The page [page URL] cannot be reached”.

Các chuyên gia web cho biết, lỗi này xảy ra một cách rất ngẫu nhiên và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ trang web nào và kể cả trang CNN.com cũng đã có thông báo lỗi.

Nút Like là một sản phẩm được tạo ra từ Open Graph API của Facebook và đã được nhúng vào hàng trăm ngàn website trong vòng vài tuần kể từ khi nó ra mắt. Các quản trị web thường sử dụng nút này như một công cụ để đo lường và gia tăng lượng truy cập đến trang của họ.

Quản trị của CNN.com cho biết, họ đã tìm ra cách khắc phục lỗi này bằng thay đổi phần chữ từ “Like” (Thích) thành “Recommend” (đề nghị).

Đến nay, Facebook vẫn chưa có thông báo nào mới về tiến trình khắc phục lỗi này.

Theo Trường Sơn (ICTnews / Techmeme)