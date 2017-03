(PLO)- Sáng 29-2, nhiều người dùng đã vô cùng bất ngờ khi thấy kênh YouTube của VTV bị khóa do vi phạm bản quyền.

Khi thử truy cập vào địa chỉ https://www.youtube.com/user/VTVgo của kênh VTVGo, bạn sẽ thấy xuất hiện một thông báo có nội dung rằng kênh này đang tạm thời bị khóa do vi phạm các vấn đề liên quan đến bản quyền. Theo các chính sách của Google, nếu vi phạm bản quyền liên tục trong vòng sáu tháng thì YouTube sẽ chấm dứt hợp đồng với kênh đối tác.



Kênh YouTube của VTVGo bị khóa do vi phạm bản quyền. Ảnh: MH

Các sai phạm của VTV chủ yếu xảy ra trong việc sử dụng trái phép các cảnh quay có trong video clip “Việt Nam qua góc nhìn Flycam” và nhiều video khác thuộc quyền sở hữu của kênh YouTube Yamaha Trung Tá (tác giả Bùi Minh Tuấn). Sau đó các biên tập viên đã cắt bỏ logo và sử dụng vào chương trình Chào Buổi Sáng, Bữa Trưa Vui Vẻ.

Đây không phải lần đầu tiên các kênh YouTube của VTV vi phạm bản quyền trắng trợn, còn nhớ cách đây không lâu, anh Đoàn Xuân Trường (Hà Nội) cũng tố cáo VTVcab đã sử dụng trái phép các cảnh quay của anh trong chương trình S+ Tiêu dùng và Thể thao.



Những video vi phạm bản quyền của VTVGo. Ảnh: NVCC

Trước đây cũng đã có khá nhiều tài khoản YouTube cá nhân bị xóa vì vi phạm bản quyền video Táo quân 2014 - Gặp nhau cuối năm. Trên thực tế, sau khi chương trình được phát trên truyền hình thì đã có khá nhiều video Táo quân 2014 được đăng lên YouTube, tuy nhiên những video này đã sớm bị gỡ xuống, đối với những người cố tình vi phạm, phía YouTube đã tiến hành khóa tài khoản người dùng.



Ngoài ra, một kênh YouTube khác khá nổi tiếng cũng đã từng bị khóa là GameTV. Tuy nhiên, trường hợp của GameTV không phải là do vi phạm bản quyền bởi đa số video đều do kênh này tự sản xuất. Theo phỏng đoán, rất có thể nguyên nhân là do đơn vị này đã sử dụng các video cho hoạt động cá cược kiếm tiền giống như nhiều website về đế chế khác tại Việt Nam.

Có thể nói những trường hợp trên sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đổi với các website, đơn vị muốn sử dụng YouTube làm nơi lưu trữ nội dung có bản quyền, kiếm tiền hoặc cá cược.





MINH HOÀNG