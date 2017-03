Một số công ty bán lẻ hàng IT ở Hà Nội như Đăng Khoa, Mai Hoàng, Ben Computer than thở: ế ẩm khủng khiếp, doanh số tháng Năm giảm tới 40% so với tháng Tư, thậm chí có công ty, con số này còn lên tới 60%. Mọi giải pháp khuyến mãi, giảm giá lên tới 1 triệu đồng/máy tính hiện nay dường như vẫn không có tác dụng kích cầu thị trường.

Doanh số các công ty giảm tới 60% so với tháng trước. "Ế" sớm, "ế" nhiều Theo quy luật thông thường của thị trường IT, phải đến tháng 6, tháng 7 mới là thời điểm bán chậm nhưng năm nay, hiện tượng này diễn ra sớm. Năm ngoái, mấy tháng hè, doanh số giảm khoảng 20- 30% cũng đã thấy "khủng khiếp" lắm rồi, thế mà năm nay lên tới 60%; Laptop chỉ còn từ 6 - 8 triệu đồng/chiếc (thấp hơn giá của một chiếc netboook) mà vẫn không bán được; các hãng, các công ty cùng chung tay khuyến mãi nhưng cũng vẫn "ế", lãnh đạo một công ty bán lẻ IT tại Hà Nội sốt sắng. Riêng Trần Anh vẫn giữ được mức "cân bằng" với doanh số tháng 5 giảm nhẹ khoảng 3% so với tháng trước đó. Đại diện Trần Anh cho biết, với sự sụt giảm số lượng bán ra thì việc các hãng sẽ phải tung ra các chương trình khuyến mãi để đẩy hàng là điều đương nhiên. Ngoài ra, tháng 6 là thời hạn cuối cùng của các lô CPU cũ vì Intel sắp giảm giá mạnh các loại CPU theo lộ trình. Lượng hàng tồn trên các hệ thống kênh phân phối tương đối nhiều nên đợt tới không chỉ các hãng mà ngay bản thân các đơn vị bán lẻ cũng phải tìm cách đẩy hàng. Một số đơn vị nhỏ lẻ không chịu nổi "nhiệt" của thị trường đã chuyển hướng kinh doanh, các công ty "đàn anh" tranh thủ cơ hội bứt phá bằng cách đưa ra những hình thức thu hút khách hàng mới. Sẽ có "sóng" mới? Trước sức ì ghê gớm của thị trường IT, Siêu thị máy tính Đăng Khoa dự kiến tung ra một chương trình mới chưa từng có trong "ngành" bán lẻ máy tính: cho khách hàng dùng thử máy tính bất kỳ trong vòng 100h (4 ngày). Với điều kiện khách hàng thanh toán toàn bộ số tiền, nếu hết thời gian dùng thử, khách hàng có thể trả lại (hàng còn nguyên vẹn) và dùng thử cái khác. Ông Lã Xuân Thắng, PGĐ Siêu thị máy tính Đăng Khoa cho biết, với chương trình này, Đăng Khoa muốn khách hàng có điều kiện trải nghiệm để mua máy tính. Bởi theo khảo sát của Đăng Khoa trên 100 khách hàng mua máy tính thì chỉ có khoảng 20% hiểu biết về sản phẩm, 50% do người thân "khuyên", còn lại 30% do tư vấn của người bán. Chính vì thế Đăng Khoa muốn qua chương trình này để người dùng thực sự ưng ý với chiếc máy tính mình lựa chọn. Công ty Nam Á thì tặng tới 2,5 triệu đồng khi mua laptop bất kỳ qua kênh bán hàng trực tuyến. Lãnh đạo Công ty Ben Computer thì tỏ ra "bình thản" trước hiện tượng này, "doanh số của chúng tôi đã giảm từ tháng 3/2010 chứ không phải đến tháng 5 mới giảm; tôi hy vọng nó sẽ tăng trở lại vào tháng 8". Tuy nhiên, ông này lạc quan khi nhìn về tương lai xa của ngành hàng IT: phải 5 năm nữa, hàng IT trở nên phổ cập, mỗi người không chỉ có 1 mà có 2-3 máy tính, rồi các thiết bị cá nhân khác như iPhone , iPpad. Vị đại diện này cho biết, trong lúc thị trường trầm lắng này phải tranh thủ cấu trúc lại bộ phận kinh doanh, tăng cường quảng cáo, giới thiệu dịch vụ mới và thậm chí chấp nhận "ăn ngay" là bán lỗ một số sản phẩm. Theo Hà Phương (VNN)