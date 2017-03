Đánh nhau tay không, đâm chém cá nhân, đâm chém có tổ chức, bắn giết cá nhân, bắn giết có tổ chức; đối tượng bị bắn giết là vật thể, quái vật, con người, góc độ nhập vai, tích cực, tiêu cực…

Theo sở, việc xác định có hay không các hành vi này trong game online là rất đơn giản và dễ thực hiện. Trước đó, công ty viện dẫn 2 lý do không đánh giá, phân loại theo yêu cầu của sở là do chưa phân biệt được giữa đối kháng và bạo lực và đặc thù của trò chơi Gunny (webgame). Nhưng sở không đồng ý với các lý do này và cho rằng nói như vậy là không có cơ sở.

Tương tự, báo cáo của Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ thông tin VTC – Intecom cũng không có kết quả đánh giá “hành vi mang tính đối kháng và tự phân loại mức độ bạo lực trong game online”, mà chỉ có mô tả sơ lược về mục tiêu trò chơi, bản quyền trò chơi, quốc gia phát hành. Sở Thông tin và Truyền thông TP cũng chưa đồng ý với báo cáo của Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ thông tin VTC – Intecom, nên yêu cầu tiếp tục báo cáo như VinaGame.

Theo V.Anh (SGGP)