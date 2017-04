Được chia sẻ độc quyền trên trang The Verge, kết quả nghiên cứu của Team Cymru cho hay, các hacker ngoại quốc đang cuỗm thành công tới 1 TB dữ liệu mỗi ngày từ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, cơ sở quân sự và trường học tại Mỹ. Có vẻ như bọn chúng đang sử dụng một mạng lưới 500 máy chủ hoạt động rất hiệu quả.



Team Cymru kết luận rằng những hacker này có trình độ rất tinh vi, xảo quyệt và chúng tiến hành theo những chiến dịch quy mô lớn, đồng loạt chứ không "đánh đòn lẻ". Đây là những căn cứ để Team Cymru nhận định rằng những băng nhóm này phải có sự tài trợ từ một số quốc gia. Tuy nhiên, không ai rõ những chính phủ nào có thể đứng đằng sau các vụ tấn công. "Chỉ có thể nói rằng giới đạo tặc Internet đã vươn tới tầm công nghiệp hóa", Giám đốc Steve Santorelli của Team Cymru bình luận.



Trước đó, nhiều chuyên gia bảo mật đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc đứng đằng sau một loạt vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ gần đây. Một báo cáo của hãng bảo mật Mandiant công bố hồi tuần trước tuyên bố Quân đội Trung quốc có liên quan đến một số lượng lớn các cuộc tấn công vào các tập đoàn, văn phòng chính phủ và tổ chức lớn thuộc Mỹ. Tất nhiên, Bắc Kinh đã nhanh chóng bác bỏ những cáo buộc này.



Cùng thời điểm, hàng chục hãng công nghệ và truyền thông có tiếng cũng lần lượt thừa nhận mình bị tấn công. Đáng kể nhất trong số này là Apple, Microsoft, hai mạng xã hội Facebook và Twitter cùng trang NBC.com. Hai tờ báo lớn New York Times và Wall Street Journal thì cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã truy cập trái phép mạng máy tính của họ để do thám về các phóng viên viết về Trung Quốc.



Mặc dù vậy, theo Bloomberg thì một số cuộc tấn công - nhất là những vụ nhắm vào các doanh nghiệp, tập đoàn, lại có thể xuất phát từ Đông Âu. Một số tờ khác thì đặt nghi vấn về sự liên đới của chính phủ Iran.



Nhưng dù nguồn gốc các vụ tấn công có từ nước nào đi chăng nữa, thì chính phủ Mỹ cũng đã báo động đỏ về thực trạng này. Một số nhà làm luật đã gây sức ép cho luật an ninh mạng. Tháng trước, người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ - bà Janet Napolitano đã bình luận công khai rằng sự kiện "9/11 hoàn toàn có thể tái lập trên không gian mạng". Trong trường hợp kịch bản này xảy ra thật, hacker có thể hạ gục được lưới điện, hạ tầng nước, hệ thống giao thông và tài chính của toàn nước Mỹ.

Theo Y Lam (VNN / CNET)