(PL)- Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, Công an Quảng Trị đã bắt Phan Thành Phát (Quảng Trị) về hành vi lập trang web giả mạo lừa đảo người dùng Internet.

Theo lực lượng công an, Phát đã thiết kế và tung lên mạng Internet hàng loạt trang web có cách đăng nhập tương tự các trang web đang được sử dụng phổ biến rồi gửi đường link qua các blog và diễn đàn để ăn cắp thông tin. Cũng có khi anh ta làm trang web khuyến mãi quà tặng để ăn cắp thông tin của những người đăng nhập. Phát khai mỗi trang web anh ta bán với giá 150.000-200.000 đồng cho một nhóm người cùng quê Triệu Phong (Quảng Trị). Từ lời khai của Phát, cơ quan điều tra đã triệu tập một số người liên quan để làm việc. Bước đầu, có năm người thừa nhận đã mua “công nghệ” của Phát để lừa đảo, trộm tiền trên mạng từ tháng 5-2010 đến nay. LÊ PHI