Một số vụ hacker đen Tại Việt Nam từng xảy ra nhiều vụ hacker tấn công vào các trang web. Đơn cử vụ trang web thương mại điện tử chodientu.com bị cướp tên miền và thay đổi giao diện trang chủ. Toàn bộ giao diện trang web và nội dung trang thương mại điện tử này bị xóa hoàn toàn, thay vào đó là bức thư ngỏ chứa lời lẽ mỉa mai, bôi nhọ danh dự cá nhân nhằm vào ông tổng giám đốc của đơn vị chủ quản chodientu.com cùng với ảnh ông này. Cuối tháng 7-2008, P.A Việt Nam - một công ty đăng ký tên miền VN bị mất domain, trang web của P.A Việt Nam bị tấn công chuyển hướng sang một site khác. Ở nước ngoài, các hacker tấn công cả những trang web mà mọi người vẫn nghĩ được bảo mật an toàn nhất như cơ quan tình báo, chính phủ, Liên Hiệp Quốc hay quân đội... Cuối tháng 4-2008, một số lượng rất lớn trang web hợp pháp đã bị hacker tấn công chiếm quyền điều khiển và biến thành công cụ giúp chúng phát tán rộng rãi các loại mã độc nguy hiểm. Trong số này có cả trang web một số cơ quan của chính phủ Anh và Liên Hiệp Quốc. Tại Hàn Quốc, 25 trang web của Phủ Tổng thống, Bộ Quốc phòng và Quốc hội Hàn Quốc... cùng cổng Internet hàng đầu Naver của Hàn Quốc cũng bị đánh sập không thể truy cập vào tối 7-7-2009. Cùng thời gian này, tại Mỹ, 50.000 máy tính ma được hacker điều khiển đồng loạt tấn công bằng mạng botnet khiến trang web của Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) và Bộ Giao thông Vận tải Mỹ chết trong hai ngày liền. Các chuyên gia bảo mật phát hiện mạng botnet này còn tấn công vào trang web của CIA, Bộ An ninh nội địa, Bộ Ngoại giao, Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng, Sở Giao dịch chứng khoán New York và một số trang web khác. TUẤN ANHtổng hợp