Thực chất, link này dẫn tới một website chứa virus. Ngoài việc ngụy trang bằng đường link giả, giao diện của website chứa mã độc cũng được làm giống hệt giao diện của YouTube.

Đây là một hình thức lừa đảo mới được thực hiện rất tinh vi. “Thậm chí những người am hiểu về IT cũng có thể bị lừa” - ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Bkav, cảnh báo. Cũng theo cảnh báo từ Bkav, người sử dụng Internet có thói quen tìm kiếm thông tin qua Google. Đó là lý do khiến hacker luôn tìm cách cài mã độc vào các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ này, biến Google trở thành kho phát tán virus khổng lồ.

B.HUY