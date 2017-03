Khi truy cập diễn đàn vozforums tại địa chỉ vozforums.com, người dùng lập tức bị chuyển sang diễn đàn tinhte.com.

Ban quản trị diễn đàn này đã phải thông báo về việc tạm thời truy cập qua địa chỉ http://forums.voz.vn trong khi chờ làm việc với các bên liên quan để giải quyết vấn đề. Nhưng đến tối ngày 26/10, trang web vozforums đã có thể truy cập lại bình thường qua tên miền vozforums.com.

Tuy nhiên, trong cả ngày hôm nay (27/10), việc truy cập tên miền vozforums.com lại bị tự động chuyển sang diễn đàn tinhte.com. Sự cố này đã "ảnh hưởng một phần đến khả năng phục vụ của các server Tinh tế, vốn dĩ đã hoạt động quá công suất thiết kế trong nhiều ngày gần đây. Anh em kỹ thuật Tinh tế đang hết sức cố gắng để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động bình thường. Trong thời điểm này, một số tính năng của diễn đàn có thể được cắt giảm để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt hơn, rất mong các anh em và các bạn thông cảm", thông báo của diễn đàn tinhte.com khẳng định.

Ngoài vozforums, một trang web "đen" tiếng Việt đình đám và một trang web chuyên về địa điểm cũng không thể truy cập và có chung hiện tượng tên miền bị chuyển qua nhà đăng ký khác.

Trao đổi với phóng viên, ông Bạch Thành Trung, quản trị trang vozforums đã xác nhận về việc bị lấy mất tên miền vozforums.com và cho biết đang tiến hành các thủ tục để lấy lại tên miền. Ngoài ra, ông Trung cũng khẳng định, không hề có chuyện sát nhập 2 diễn đàn vozforums và tinhte như lời tin tặc.

Về nguyên nhân bị mất tên miền, ông Trung cho rằng, hacker đã tấn công vào nhà cung cấp dịch vụ tên miền và chiếm toàn bộ quyền điều khiển tên miền vozforums.com.

"Hi vọng sau khi làm xong thủ tục chứng minh, chúng tôi sẽ lấy lại được tên miền vozforums.com sau 2 tuần nữa", ông Trung cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận An ninh mạng BKIS, đối với những tên miền quốc tế (.com, .net...), do mọi thay đổi về quyền sở hữu, thông tin cá nhân đối với tên miền đều được giải quyết thông qua email nên chỉ cần hacker có được email của quản trị website là có thể dễ dàng chiếm đoạt tên miền đó.

Trước đây, website mua bán 5giay.com cũng đã bị mất tên miền và đành chuyển sang tên miền mới .vn. Hay PA Việt Nam bị mất tên miền pavietnam.com và pavietnam.net vào năm 2008.

Theo Thế Phương (ICTnews)