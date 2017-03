Grab xem việc giải quyết an toàn giao thông đường bộ trong khu vực Đông Nam Á là một nhu cầu cấp bách. Theo báo cáo an toàn giao thông đường bộ gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ đã lấy đi sinh mạng của gần 316.000 người trong khu vực Đông Nam Á.

Khu vực này chỉ chiếm 8% dân số thế giới nhưng lại chiếm đến ¼ tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu.





Khi tham gia bảo hiểm tai nạn cá nhân, hành khách, tài xế của GrabCar và GrabBike được hưởng những quyền lợi sau:

• Hành khách, tài xế của GrabCar và GrabBike sẽ an tâm hơn khi đi với Grab.

• Mọi rủi ro trong chuyến đi được xác nhận bằng ứng dụng từ Grab đều được chi trả, hành khách, tài xế GrabCar và GrabBike không phải trả một khoản khấu trừ nào.

Tại Việt Nam, chính sách bảo hiểm cung cấp bảo hiểm trong trường hợp tổn thương vĩnh viễn và tổn hại thân thể do tai nạn cho tài xế và hành khách với mức bồi thường lên đến hơn 100 triệu đồng.

Nhóm bảo hiểm của Grab áp dụng cho tất cả 28 thành phố trên 6 quốc gia

Tại Việt Nam, nhiều chính sách về an toàn cũng đã được Grab Việt Nam triển khai. Như chương trình “Nhà hàng an toàn - Lái xe trách nhiệm” tại Đà Nẵng, chương trình tập huấn tài xế thường xuyên tại Sài Gòn và Hà Nội. Tài xế GrabBike khi tham gia cũng được trang bị nhiều vật dụng để đảm bảo an toàn như mũ bảo hiểm đạt chuẩn, áo khoác, áo mưa, áo thun đồng phục, găng tay...





TRIỆU MẪN