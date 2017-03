Theo Reuters, một lỗi thảm khốc đã tiết lộ lợi nhuận của Google giảm 20%.



Giao dịch cổ phiếu của Google đã bị tạm dừng khi cổ phiếu của hãng giảm 9% chỉ trong vòng 8 phút sau khi báo cáo kinh doanh thất vọng của hãng bị lộ ra ngoài.



Báo cáo này bị lộ trước lịch công bố chính thức khi một công ty in ấn đang làm việc cho Google đưa ra một bản thông cáo báo chí chưa hoàn tất mà không có sự cho phép của "người khổng lồ tìm kiếm" này.



Sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu Google đã dấy lên mối lo ngại về vụ nổ dot.com thứ hai có thể đang trên đường xuất hiện. Những khó khăn của Google tình cờ đến cùng lúc với sự suy giảm bền vững của giá cổ phiếu Facebook và các công ty đang gặp khó khăn Groupon và Zynga.



Lợi nhuận quý III của Google đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, tới 2,18 tỷ USD, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích.



Song bởi thông tin này bị tiết lộ sớm, các nhà đầu tư có thể bán tháo cổ phiếu của họ và làm cho giá cổ phiếu Google giảm mạnh.



Chưa hết, như đổ thêm dầu vào lửa, một website giao dịch chứng khoán lớn đã bị sập trong lúc các nhà đầu tư cố gắng tìm hiểu về tình hình cổ phiếu Google.



Kết quả là cổ phiếu Google mất 68,19 USD, tương đương 9%, xuống còn 687,30 USD trước khi giao dịch bị tạm dừng để cho các cổ đông có cơ hội phân tích kỹ thông tin.



Theo tính toán, Google đã bị mất hơn 45 triệu USD mỗi giây cổ phiếu của hãng được giao dịch trước khi tạm dừng theo yêu cầu của Google.



Thông cáo bị lộ của Google cho biết doanh thu ròng của Google quý III năm nay là 11,33 tỷ USD, thấp hơn so với kỳ vọng là 11,83 tỷ USD; lợi nhuận ròng là 2,18 tỷ USD so với 2,73 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.



Trong khi số click vào quảng cáo trực tuyến trên các website của Google và đối tác vẫn tăng trưởng, tới 33%, so với cùng kỳ năm ngoái, thì chi phí mỗi lần click chuột (cost-per-click) giảm 15% so với năm ngoái.



Google đã mua Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD đầu năm nay. Doanh thu của Motorola quý III năm 2012 là 2,58 tỷ USD, chiếm 18% doanh thu hợp nhất của Google.



Các nhà phân tích cho rằng mảng kinh doanh cốt lõi của Google đang chậm lại. Bên cạnh đó, các điện thoại Motorola và doanh thu quảng cáo cũng làm cho lợi nhuận của Google giảm.

(Theo Vnreview / VNN)