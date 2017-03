Các dịch vụ truyền hình trên Google TV hiện nay đều miễn phí. Ảnh: Engadget.

Electronistra cho biết, bắt đầu từ ngày 21/11, nhiều người sử dụng Google TV cho biết họ không thể truy cập vào một số mạng truyền hình vốn được phát miễn phí trên Internet. Các trang web của Comedy Central, MTV, Nickelodeon và một số kênh khác đã hiện lên thông báo "content is unavailable for your device" (nội dung không thích hợp với thiết bị của bạn) khi người sử dụng Google TV nhấn chọn vào các đoạn video Flash.

Như vậy tiếp sau Fox, NBC, SyFy, ABC và CBS, các kênh truyền hình trên đã tiếp tục tham gia vào nhóm các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình lớn ở Mỹ từ chối cung cấp nội dung cho người dùng Google TV ở thời điểm hiện tại. Dù trên Internet, các kênh chương trình đó vẫn được phát miễn phí cho bất kỳ người dùng máy tính.

Lý giải cho hành động trên, hầu hết các kênh truyền hình cho biết họ ngăn chặn Google TV bởi lo sợ nền tảng này sẽ làm giảm lợi nhuận của các dịch vụ truyền hình truyền thống như cáp và vệ tinh. Họ lo sợ rằng nếu như chấp thuận một nền tảng truyền hình theo kiểu mới như Google TV thì khách hàng sẽ không còn trung thành với dịch vụ truyền hình truyền thống trước kia nữa. Chấp thuận Google TV chẳng khác nào cổ vũ cho phong trào "cord-cutter" (dừng dịch vụ truyền hình cáp và vệ tinh để chuyển sang truyền hình và các dịch vụ nền web như NetFlix) đang dần phát triển mạnh tại thị trường Mỹ hiện nay.

Google TV không thể truy cập vào được một kênh truyền hình được phát miễn phí trên Internet. Ảnh: TVhub.

Google TV là nền tảng TV thông minh mới được Google, Sony, Intel và Logitech trình làng vào hè năm nay. Đầu thu truyền hình, đầu Blu-ray và HDTV chạy Google TV đầu tiên đều đã có mặt trên thị trường. Nền tảng này được xây dựng trên hệ điều hành Android của Google. Ngoài khả năng cung cấp thêm nhiều tiện ích, ứng dụng và tính năng cho người xem, Google TV còn hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong cách xem TV và truyền hình ngày nay. Thay vì phải trả phí để thưởng thức các dịch vụ truyền hình hấp dẫn, người dùng Google TV sẽ được miễn phí hoàn toàn trong khi nguồn lợi của các nhà cung cấp sẽ được thu về từ chính các quảng cáo trên Google TV.

Ngoài Google, Apple cũng đang đưa vào kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền theo kiểu mới của hãng với Apple TV thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, dịch vụ mà Apple cung cấp cũng còn hạn chế nhiều về nội dung khi mới chỉ có 2 kênh truyền hình ký kết cung cấp nội dung cho Quả Táo là ABC và Fox. Hiện tại, người dùng Apple TV có thể tải từng chương trình muốn xem về từ iTunes với mức giá chung là 0,99$ mỗi nội dung.

Theo Phạm Anh (Sohoa)