Google thông tin đã trở thành một thói quen không thể thiếu của nhiều người dùng Internet. (Ảnh minh họa)

Tổ chức Xã hội ngôn ngữ Hoa Kỳ (ADS) vừa công bố danh hiệu từ của năm và từ của thập kỷ. Có kết quả gần giống với công bố của tổ chức giám sát ngôn ngữ toàn cầu (GLM) hồi cuối tháng 12, “Tweet” đã trở thành từ của năm 2009 và động từ “Google” được nhận danh hiệu từ của thập kỷ.

“Điểm giống nhau của 2 danh hiệu này cho thấy một cách rõ ràng hơn rằng chúng ta đang sống trong Thời đại thông tin – nơi tất cả mọi người đều có khả năng phát đi, chia sẻ và tìm kiếm thông tin ngay trên Internet”, Grant Barrett, chủ tịch của Ủy ban Từ ngữ mới thuộc ADS nói, “ban đầu chúng tôi nghĩ rằng “Blog” sẽ được nhận danh hiệu của thập kỷ nhưng cuối cùng mọi người đã quyết định chọn Google. Hơn nữa, với không ít người dùng Internet, “Blog” là một từ để lại ấn tượng xấu”.

Trong khi các kết quả bình chọn của GLM và ADS đều tập trung về Twitter cho danh hiệu của năm 2009 thì Tổ chức Từ điển New Oxford American lại cho rằng động từ “unfriend” (bỏ kết bạn – hường được dùng trên mạng xã hội Facebook) mới là “Từ của năm 2009”.

Trong giới nghiên cứu ngôn ngữ, kết quả bình chọn về từ của năm do ADS công bố thường được so sánh với danh hiệu “Nhân vật của năm” do tạp chí Time bình chọn về mức độ uy tín và ảnh hưởng.

Trong danh sách những “ứng cử viên” cho danh hiệu từ của năm của ADS còn có những cái tên rất nặng ký như H1N1, fail (thất bại, sập, hỏng) hay tiếp vĩ tố “er” để sản sinh ra những từ mới trong tiếng Anh.

Với đề cử “Từ của thập kỷ”, Google đã vượt qua những đối thủ như: 9/11 (vụ khủng bố ngày 11/9/2001), blog, green, wi-fi, text (nhắn tin) và “cuộc chiến chống khủng bố”.

ADS bắt đầu công bố danh hiệu “Từ của năm” kể từ năm 1990. Theo các công bố của ADS, Từ của năm 2008 là “giải cứu” (chính phủ nhiều nước trên thế giới đã phải thực hiện các gói giải cứu cho những tập đoàn kinh tế lớn), năm 2007 là “nợ xấu”, năm 2006 là “phá giá, giảm giá”….

Theo Lương Hương (ICTnews / Computerworld)