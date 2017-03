Mới đây, Google đã xây dựng một cách thức đơn giản để người dùng khắp nơi trên thế giới có thể chung tay ủng hộ các hoạt động từ thiện, chỉ bằng cách cài đặt extension mang tên Chrome for a Cause lên trên duyệt web Chrome.



Sau khi cài đặt extension này, mỗi tab mà người dùng mở ra sẽ được Google tính thành một khoản tiền để ủng hộ cho các tổ chức từ thiện. Cuối mỗi ngày, người dùng sẽ được phép chọn quyên góp số tiền mà mình đã quyên góp được vào 1 trong 5 tổ chức: Tổ chức bảo tồn thiên nhiên, Tổ chức nước sạch từ thiện, Tổ chức bác sĩ không biên gới, Un Techo para mi País (tổ chức phi chính phủ, xây dựng nhà cho các hộ nghèo ở khu vực châu Mỹ La-tin) và Room to Read (tổ chức quyên góp, xây dựng các thư viện miễn phí cho các nước nghèo).

Mở càng nhiều tab, với thời gian sử dụng càng lâu sẽ càng ủng hộ được nhiều cho hoạt động quyên góp của Google. Điều đặc biệt, người dùng sẽ không hề mất một khoản tiền nào.



Sau thời gian phát động, người tham gia đã mở hơn 60.599.451 tab trên Chrome để ủng hộ, và số tiền quyên góp được là hơn 1 triệu USD.



Theo Google, 245.278 USD sẽ được sử dụng để trồng cây xanh, 232.791 USD sẽ được dùng để cung cấp nước sạch cho người dân các nước đang phát triển, 112.978 USD dùng để xây nhà cho người dân các nước nghèo tại châu Mỹ Latin, 267.336 USD dùng để mua vắc-xin chống lại căn bệnh viêm màng não, và 142.518 USD sẽ được sử dụng để xây dựng các thư viện miễn phí tại châu Á và châu Phi.



Một điều khiến nhiều người thắc mắc là họ không hề mất một khoản nào khi tham gia chương trình từ thiện này, thì khoản tiền quyên góp được từ đâu ra? Câu trả lời nằm ở chính Google. Với một hãng công nghệ khổng lồ, khoản tiền 1 triệu USD không phải là con số quá lớn.



Hoạt động từ thiện này rất được nhiều người hoan nghênh và ủng hộ. Google hứa hẹn sẽ còn nhiều hoạt động tương tự diễn ra trong tương lai, và hy vọng sẽ quyên góp được nhiều hơn cho các quỹ từ thiện.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí / Mashable)