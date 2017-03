Kho lưu trữ nhạc trực tuyến này sẽ bán các bài hát và album với mức giá tương đương của iTunes hay Amazon MP3, nhưng danh mục bài hát của Google ít hơn. Người dùng có thể truy cập dịch vụ này thông qua ứng dụng Android Market trên các điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Những bài hát người dùng mua sẽ được tự động upload lên Google Music, 1 kho chứa cho phép người dùng truy cập từ 1 ứng dụng sẽ được Google cập nhật trong vài ngày tới, hay từ 1 trang web. Nó cho phép người dùng chép các bài hát từ các thiết bị khác nhau.

Dịch vụ này của Google đã được giới thiệu tới 1 nhóm nhỏ người dùng vào tháng năm và chính thức phục vụ cho mọi người vào hôm qua ở Mỹ. Dịch vụ này có thể lưu miễn phí tới 20 ngàn bài hát.

Theo như công ty nghiên cứu thị trường Gartner, hơn 1 nửa số smartphone được bán ra trên thế giới trong quý cuối cùng của năm đều sử dụng hệ điều hành Android của Google. Google cho biết hơn 200 triệu chiếc điện thoại sử dụng Android đã được kích hoạt.

Các nhà phân tích cho biết trong lĩnh vực download nhạc, Apple vẫn là ông vua, chiếm hơn phân nửa số lần download nhạc ở Mỹ thông qua kho nhạc iTunes.

Apple cũng vừa có động thái bành trướng sức mạnh của mình bằng cách khai trương dịch vụ iTunes Match hôm thứ 2. ITunes Match cũng giống như Google Music, cho phép người dùng lưu trữ danh mục bài hát lên tới 25 ngàn bài trên các server của Apple và truy cập chúng từ máy PC, iPhone hay iPad. Dịch vụ này tốn phí 25 USD mỗi năm.

“Ở Google, âm nhạc kỹ thuật số là nền tảng cho mọi thứ mà chúng tôi quan tâm tới”, Jamie Rosenberg, giám đốc phụ trách nội dung cho Android phát biểu tại buổi họp báo. “Hãy nghĩ xem đối với những dịch vụ âm nhạc khác, bạn phải trả phí để được nghe nhạc của chính mình, còn chúng tôi thì không”.

iTunes Match có lợi thế về công nghệ so với Goole bởi vì người đăng kí có thể upload thư viện nhạc của họ rất nhanh. Đó là nhờ vào việc Apple đã thoả thuận với các công ty âm nhạc cho phép người dùng sử dụng các bản nhạc chất lượng cao mà iTunes bán. Còn với Google Music hay Amazon, người sử dụng có nhiều bài hát phải mất nhiều ngày để upload danh mục bài hát của họ.

Kho lưu trữ nhạc của iTunes có khoảng 20 triệu bài, trong khi Google là 8 triệu. Google đã ký thoả thuận với 3 trong số 4 công ty ghi âm hàng đầu thế giới trong đó có tập đoàn Warner Music , lớn thứ ba trên thế giới, sở hữu những ban nhạc chuyên nghiệp như Death Cab for Cutie, the Grateful Dead, Muse and T-Pain. Ngay cả khi không có Warner, Google cũng nói rằng họ sẽ thêm 5 triệu bài hát trong vài tháng tới đây.

Người dùng sử dụng mạng T-Mobile của Mỹ có thể sẽ trả phí cho bài hát thông qua hoá đơn điện thoại, không cần phải tạo tài khoản Google với thẻ tín dụng.

Sau khi mua bài hát trên Google Music, người dùng có thể chia sẽ bài hát này trên mạng xã hội Google+. Không có gì ngạc nhiên khi Google Music sẽ không tương thích với Facebook Music, 1 dịch vụ mà đối thủ của Google vừa đưa vào sử dụng.

Google quảng cáo, không như những dịch vụ âm nhạc khác, những ai tìm bài hát thông qua Google+ sẽ được nghe hết bài hát đó 1 lần trước khi quyết định mua. ITunes chỉ cho nghe 90 giây. Google cũng bảo đảm người dùng sẽ tiếp cận các bản ghi âm trực tiếp của các ban nhạc nổi tiếng như ColdPlay và Rolling Stones. Apple thì lại có kho download nhạc độc quyền về Beatles.

Theo Phúc Nguyên (Dân trí / CNN)