Trong đơn kiện nộp Tòa án Khiếu nại liên bang Mỹ cuối tuần qua, Google và Onix Networking, một đại lý phân phối các sản phẩm của hãng, nêu rõ các điều khoản đấu thầu gói cung cấp các dịch vụ email, lịch và hệ thống tương tác trên văn bản cho khoảng 88.000 nhân viên của Bộ Nội vụ đã có ý loại sản phẩm Google Apps của Google và thiên vị hãng phần mềm Microsoft.



Lý do bộ trên đưa ra là sản phẩm của Google không phù hợp với các yêu cầu về an ninh của bộ, song thực tế không phải vậy.



Google khẳng định trước đó Chính phủ Mỹ đã tuyên bố về một cuộc đấu thầu lành mạnh và công khai đối với hợp đồng này, tuy nhiên, sau đó đã chọn đích danh đối thủ của Google là Microsoft Business Productivity Online Suite-Federal.



Trong thông báo hồi tháng Chín vừa qua, Google cho biết hiện có hơn 3 triệu doanh nghiệp và 30 triệu người đang sử dụng các ứng dụng của hãng. Google Apps bao gồm những sản phẩm hoặc dịch vụ như Gmail, lịch Google và trình soạn thảo văn bản Google Docs.



Trước đó, tờ Nhật báo Phố Wall (The Wall Street Journal) cho biết hợp đồng trên của Bộ Nội vụ Mỹ ước tính khoảng 60 triệu USD và có thời hạn năm năm./.

