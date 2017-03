Apple tuyên bố Samsung có thể đã sử dụng trái phép tới 50 bằng sáng chế của họ, nhưng do bị giới hạn trong một vụ kiện nên họ chỉ chọn ra 5 bằng. Ngược lại, hãng Hàn Quốc đã chứng minh có tới 4 trong số 5 bản quyền này (trừ trượt để mở khóa - Slide to Unlock) là tính năng có sẵn trong hệ điều hành Android của Google chứ không phải do Samsung tự phát triển.

Do đó, Lockheimer của Google được mời đến phiên tòa để chia sẻ về sự phát triển Android. "Chúng tôi muốn tạo ra nét đặc trưng của riêng mình. Chúng tôi đánh giá cao những ý tưởng của riêng mình và rất tâm huyết với những gì chúng tôi đang làm", Lockheimer nói.

Google khẳng định họ đã phát triển nhiều tính năng trên Androidtrước khi Apple công bố iPhone.

Lockheimer gia nhập Google vào tháng 4/2006 và khi đó, nhóm phát triển Android chỉ có khoảng 20-30 người, còn hiện con số này đã lên tới 700 người. "Mọi người vẫn biết Google là một công ty lớn, nhưng chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ và Google cho phép chúng tôi tự làm mọi thứ", Lockheimer cho hay. Họ xây dựng "hàng nghìn tính năng" trên Android với mục đích hỗ trợ mọi người sử dụng điện thoại dễ dàng nhất. Nhiều tính năng đã được khởi tạo từ năm 2005 (năm Google mua lại Android), trước cả khi hệ điều hành này xuất hiện trên điện thoại HTC vào tháng 10/2008.

Các luật sư của Samsung muốn gọi 17 nhân chứng trong ngày đầu tuần 14/4 nhưng thẩm phán Lucy Koh yêu cầu họ phải rút ngắn danh sách. Rất nhiều nhân vật trong danh sách này là lãnh đạo của Google và Lockheimer là nhân chứng đầu tiên.

Tuần trước, Apple đã trình bày những lý do họ kiện Samsung và "chốt" lại số tiền họ muốn bồi thường là 2,19 tỷ USD. Trong khi đó, Samsung cũng kiện Apple vi phạm 2 bằng sáng chế về ghi nhận, tái tạo hình ảnh và truyền video từ xa (như FaceTime) và đòi 6,9 triệu USD.

Dù cả hai hãng đều đề cập đến những khoản bồi thường rất lớn, vụ kiện không đơn giản chỉ là vì tiền. Hai phần ba doanh thu của Apple đến từ iPhone và iPad. Họ là hãng sở hữu smartphone ăn khách nhất thế giới, nhưng thị phần di động lớn nhất lại thuộc về Android và hãng sản xuất điện thoại Android lớn nhất chính là Samsung.

Apple tuyên bố vụ kiện không liên quan đến Android nhưng Samsung quả quyết mục tiêu mà Apple nhắm đến chính là "cuộc thánh chiến chống lại Google". Kiện trực tiếp Google chẳng mang lại lợi ích gì cho Apple vì Google không tự sản xuất điện thoại và tablet. Thay vào đó, Apple tấn công các hãng bán thiết bị Android, đặc biệt là Samsung - hãng điện thoại lớn nhất thế giới.

Phiên toà giữa Apple và Samsung sẽ kéo dài đến ngày 30/4, sau đó bồi thẩm đoàn sẽ họp và ra phán quyết cuối cùng.

Theo Châu An (VNE)