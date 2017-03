Ngày 8/9, tại sự kiện Google Search Event được tổ chức tại thành phố San Francisco (Mỹ), hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới Google đã chính thức giới thiệu đến người dùng một tính năng mới trên cỗ máy tìm kiếm của mình với tên gọi Google Instant.

Theo bà Marissa Mayer – Giám đốc điều hành của Google, hiện nay mỗi ngày có hàng tỷ người dùng Internet trên thế giới tìm kiếm thông tin bằng công cụ của Google. Còn ông Ben Gomes – Kỹ sư trưởng của Google cho biết thêm, công cụ tìm kiếm Google thực hiện hàng tỷ lệnh tìm kiếm mỗi ngày với độ dài trung bình của một từ khóa (keyword) là khoảng 20 ký tự khiến người dùng mất khoảng 15 giây cho việc nhập từ khóa. Thêm vào đó, Google cũng nhận thấy rằng việc gõ từ khóa thường chậm hơn việc đọc kết quả. “Khoảng cách thời gian cho mỗi lần gõ phím là 300 mili giây (ms) nhưng để đọc hết một phần của trang web người ta chỉ mất khoảng 30 ms”, ông Ben Gomes nói.

Và đó là lý do chính để các kỹ sư của Google phát triển công nghệ Google Instant với mục đích rút ngắn thời gian tìm kiếm và nhập từ khóa của người dùng. Được tích hợp từ 3 công nghệ chính: Công nghệ tự động phỏng đoán từ khóa (Predictions); Công nghệ tự động truy vấn kết quả phù hợp với mỗi khả năng xảy ra của từ khóa tìm kiếm (Dynamic Results) và Công nghệ tự lưu trữ các khả năng tương tự (Scroll to search) – giúp người dùng có thể cuộn qua các từ khóa được phỏng đoán và xem ngay kết quả tương ứng với từ khóa đó… có thể nói Google đã đưa tốc độ của mình lên gấp hàng chục lần so với cách thức tìm kiếm thông thường hiện nay (đợi người dùng nhập từ khóa hoàn chỉnh, tìm kiếm kết quả theo từ khóa đó…). Một số người đã gọi vui Google Instant là kiểu “Chưa hỏi xong đã trả lời xong”.

Với Google Instant, người dùng sẽ có thể rút ngắn được từ 2 – 5 giây cho mỗi lần tìm kiếm hay còn có thể nhiều hơn nữa nếu trong trường hợp người dùng còn chưa biết chính xác mình cần tìm gì và từ khóa của mình có chính xác hay không. Theo bà Marissa Mayer, với tính năng này, Google có thể giúp người dùng Internet toàn cầu tiết kiệm khoảng 350 triệu tiếng đồng hồ mỗi năm.

Trước mắt, Google Instant sẽ chỉ được tích hợp vào công nghệ lõi của Google.com tích hợp trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari và IE 8 và Google tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Nga. Các nền tảng khác và người dùng công cụ tìm kiếm địa phương (ví dụ Google.com.vn) sẽ được bổ sung tính năng này trong thời gian tới.

Theo Lương Hương Tổng hợp (ICTnews)