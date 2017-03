Chiến dịch hoành tráng này được Google khởi động vào ngày 19/10 tại nhiều quốc gia, trong đó có Pháp, Nhật Bản và Anh. Đây được xem là cú đột phá hiếm thấy của Google vào hoạt động quảng cáo đại chúng. Đồng thời, thông qua đó, Google đã nhấn mạnh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của mình trong việc thu hút các doanh nghiệp sử các dụng dịch vụ văn phòng.

Trong khi Microsoft và IBM cùng nhau thống trị thị trường dịch vụ email cho doanh nghiệp, thì Google cũng đang nỗ lực thuyết phục các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các dịch vụ dựa trên công nghệ điện toán đám mây của mình. Theo đó, phần mềm được truy cập qua Internet và được duy trì ở các trung tâm dữ liệu của Google thay vì nằm trong các máy tính của một công ty.

Các dịch vụ dựa trên công nghệ “điện toán đám mây” có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và hạn chế phải bảo dưỡng máy móc so với phần mềm truyền thống. Tuy nhiên, gần đây các dịch vụ của Google liên tục gặp phải sự cố, trong đó có vụ Gmail bị “sập” vào cuối tháng trước, đã làm dấy lên sự hoài nghi của khách hàng về mức độ đáng tin cậy của phần mềm trực tuyến đối với khách hàng doanh nghiệp.

Nhà phân tích Tom Austin của hãng tư vấn Gartner khẳng định sẽ đến lúc hầu hết các doanh nghiệp chuyển sang dùng dịch vụ thư điện tử điện toán đám mây, nhưng quá trình chuyển đổi này có thể mất nhiều năm. Tom Austin cũng nhấn mạnh thêm cả IBM và Microsoft gần đây cũng đã giới thiệu những sản phẩm thuộc công nghệ này, và Cisco dường như cũng đang chuẩn bị cho ra mắt phần mềm điện toán riêng.

Tuần trước, CEO Google Eric Schmidt tuyên bố với các nhà đầu tư trong hội nghị báo cáo tài chính quý rằng ông đang có ý định tăng đầu tư vào các sáng kiến kinh doanh mới.

Google cho biết việc kinh doanh Google Apps đã đem đến cho hãng lợi nhuận và mang lại hàng trăm triệu USD mỗi năm, tuy rằng đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng doanh thu lên đến 22 tỷ USD của hãng vào năm ngoái.

Theo phát ngôn viên Andrew Kovacs của Google thì năm ngoái, bộ phận Google Apps đã tăng gấp đôi số nhân viên lên hơn 1000 người.

Google cũng khẳng định hiện đang có 2 triệu khách hàng doanh nghiệp sử dụng Google Apps, từ con số 1,75 triệu vào hồi tháng 6. Trong số đó có cả những doanh nghiệp “cỡ bự” trả mức phí 50 USD mỗi năm cho mỗi người sử dụng và những doanh nghiệp ít hơn 50 nhân viên được dùng phần mềm này miễn phí.

Google cho hay hiện có 20 triệu người đang sử dụng Google Apps, từ mức 15 triệu người vào hồi tháng 6. Con số này bao gồm của những sinh viên được sử dụng phiên bản miễn phí mà Google cung cấp cho các trường đại học của họ.

Chiến dịch quảng cáo rầm rộ của Google đã được khởi động đầu tiên tại Mỹ vào tháng 8 vừa qua, với các quảng cáo trên các tờ báo hàng đầu như The New York Times, Forbes và The Economist, cũng như trên các tấm biển hiệu lớn tại sân bay, nhà ga tại nhiều thành phố.

Tom Oliveri, giám đốc bộ phận tiếp thị sản phẩm của Google không tiết lộ hãng chi bao hiều tiền vào chiến dịch chạy đến hết năm 2009 này. Tuy nhiên, ông này cho biết một phần sáng kiến của chiến dịch đã được thiết kế bởi các nhân viên Google Creative Lab dưới sự dẫn dắt của Andy Berndt, giám đốc sáng tạo của Google.