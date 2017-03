Một trong những vấn đề khó chịu của người đọc báo mạng hiện nay là tốc độ tải trang thường chậm do phải phụ thuộc vào tốc độ của đường truyền, tốc độ của trình duyệt, tốc độ của máy tính… Một trang báo mạng với nhiều định dạng file khác nhau có thể khiến người đọc mất tới 10 giây để tải về hoàn chỉnh và cứ mỗi lần bấm vào đọc một tin, bài nào đó lại là một khoảng thời gian gần như thế nữa mất đi.

Nhưng việc Google ra mắt dịch vụ Fast Flip, sự khó chịu đó sẽ biến mất bởi theo hãng tìm kiếm này, người đọc có thể lướt thật nhanh qua nhiều trang báo khác nhau hay qua các bài báo trong một trang “mà không cần phải chờ đợi một chút nào” với trải nghiệm giống như đang đọc một tờ báo in.

Trên trang chủ của dịch vụ, người đọc sẽ nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của hàng loạt tờ báo khác nhau được hiển thị ngẫu nhiên. Cùng với đó là những chỉ mục Recent (Hiện tại), Most viewed (Được xem nhiều nhất), Recommended (Đề nghị), Headlines (Tin nổi bật)… hoặc các chỉ mục cho phép người đọc tùy biến đọc tin theo các chủ đề ưa thích cá nhân như: Kinh doanh, chính trị, thế giới, Khoa học/Công nghệ, Giải trí, Sức khỏe… và tất nhiên là cũng có thể lựa chọn đọc những trang báo ưa thích của mỗi cá nhân.

Theo tiết lộ của Google, hãng tìm kiếm này đã phải làm việc và đề nghị các tờ báo hàng đầu như New York Times, the Atlantic, the Washington Post, Salon, Fast Company, ProPublica, Newsweek…giúp đỡ. Đổi lại những tờ báo này sẽ được chia sẻ doanh thu từ quảng cáo theo nghĩa cảnh liên quan cùng với Google.

Google còn cho rằng đây chính là giải pháp giúp các tờ báo điện tử có cơ hội mở rộng hơn nữa đối tượng độc giả của mình mà vẫn không đánh mất nguồn doanh thu quan trọng. “Đọc nhanh hơn, độc giả sẽ đọc nhiều hơn và mang lại nhiều doanh thu hơn cho các tờ báo mạng”, thông cáo của Google viết.

Người đọc có thể thử nghiệm dịch vụ đọc tin này tại địa chỉ: fastflip.googlelabs.com.