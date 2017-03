Yêu cầu mà Google đưa ra với Microsoft là phải loại bỏ ứng dụng YouTube khỏi gian hàng trực tuyến Windows Phone Store và vô hiệu các ứng dụng đã được tải về trước ngày 22/5 tới.

Ứng dụng YouTube vừa xuất hiện Windows Phone nhưng đã có nguy cơ bị loại bỏ. Ảnh: The Verge

Trước đó không lâu, người dùng Windows Phone cảm thấy vui mừng vì Microsoft tung ra ứng dụng YouTube đầu tiên cho nền tảng của hãng, cho phép người dùng có thể xem video bằng phần mềm riêng, hỗ trợ những tính năng tương đương với ứng dụng trên iOS hay Android. Còn trong một thời gian dài khi Windows Phone xuất hiện, nền tảng này chỉ hỗ trợ người dùng xem video từ YouTube thông qua trình duyệt web.

Theo The Verge, lý do mà Google muốn Microsoft phải loại bỏ ứng dụng vừa xuất hiện chưa đầy 1 tháng trên Windows Phone là vì nó đã vi phạm một số nguyên tắc của hãng tìm kiếm, như việc cho phép người dùng tải video về máy trong khi chế độ xem trực tuyến không hỗ trợ hiển thị quảng cáo. "Những điều này đã làm ảnh hưởng tới doanh thu của Google và các nhà phát triển nội dung, phá hỏng hệ thống YouTube", lý do của Google phản ánh trong thư yêu cầu gửi cho Microsoft.

Phản ứng trước vụ việc trên, phát ngôn viên của Microsoft cho biết rất sẵn lòng bổ sung thêm quảng cáo cho ứng dụng YouTube như nguyên tắc của Google, tuy nhiên, họ cần Google cung cấp quyền truy cập vào những hàm lập trình API cần thiết. Điều này cho thấy mỗi quan hệ giữa hai ông lớn trong làng công nghệ Google và Microsoft không hề dễ chịu.

Thực tế, trước vụ việc liên quan đến YouTube, Google cũng từng khiến Microsoft một phen vất vả khi tuyên bố dừng hỗ trợ Exchange ActiveSync, một phương thức để đồng bộ tài khoản thư điện tử, lích cá nhân và danh bạ trên Windows Phone, khiến cho người dùng Windows Phone vất vả trong việc đồng bộ dữ liệu với Gmail. Còn Microsoft cũng không vừa khi liên tục chi trích khả năng bảo mật kém của hệ điều hành Android trên truyền thông và mạng xã hội. Cả hai đều có những màn châm chọc sản phẩm của nhau.

Theo Mỹ Anh (VNE)