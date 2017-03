Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

"Chúng tôi đã có một quý tuyệt vời với doanh thu tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái để đạt mức kỷ lục 9,03 tỷ USD,” nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành Google Larry Page nói trong một tuyên bố.



Google cho biết khoảng hơn một nửa doanh thu của họ, tức 4,87 tỷ USD, đến từ bên ngoài nước Mỹ.



Cổ phiếu Google đã nhanh chóng tăng hơn 12% lên 593 USD/cổ phiếu sau khi các số liệu về kết quả kinh doanh nói trên được công bố.



Phần lớn mức tăng lợi nhuận của Google đến từ các cú “click” trả tiền vào những quảng cáo trên Internet. Số lượng click này không chỉ tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái mà giá mỗi cú click cũng tăng 12%.



Ngoài ra, điện thoại di động đóng một trong những vai trò quan trọng nhất giúp Google thúc đẩy doanh thu. Người khổng lồ Internet cho biết hiện đã có 550.000 thiết bị Android mới được kích hoạt mỗi ngày, tăng từ con số 500.000 thiết lập hồi tháng Sáu.



Google cho biết thêm, tính đến ngày 30/6, hãng này đã có 28.768 nhân viên chính thức so với 26.316 nhân viên tính đến hết ba tháng đầu năm nay./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)