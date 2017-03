Google vừa công bố số liệu doanh thu của hãng trong năm 2012, lần đầu tiên trong 15 năm tồn tại “gã khổng lồ tìm kiếm” đạt mốc doanh thu 50 tỷ USD trong 1 năm, nhờ vào doanh thu tăng vọt trong quý IV/2012.



Tính riêng trong 3 tháng cuối năm 2012, Google đã thu được 14,42 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái và nhiều hơn so với 12,36 tỷ USD so với dự đoán của các nhà phân tích.



Sau khi trừ đi các khoản chi phí để tái cơ cấu và các khoản lỗ do các dự án đầu tư không hiệu quả, Google cho biết khoản lời doanh thu mà hãng thu về trong quý IV/2012 là 3,57 tỷ USD, tăng hơn so với mốc 3,11 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Google đã đạt mức doanh thu cao nhất trong 15 năm qua



“Một thành tích không tồi trong 1 thập kỷ rưỡi”, CEO Larry Page của Google cho biết, “Trong một thế giới đa chiều như hiện nay, chúng tôi luôn có được rất nhiều cơ hội lớn, và là một công ty công nghệ, chúng tôi luôn tập trung vào lợi ích của người dùng”.



Mặc dù doanh thu đạt mốc kỷ lục, tuy nhiên không phải mọi con số trong báo cáo doanh thu của Google đều tích cực.



Cụ thể, Google cho biết chi phí trong mỗi lần nhấp chuột trên dịch vụ quảng cáo của hãng trong quý IV/2012 đã giảm đi 6% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù đã tăng 2% so với quý III trước đó. Điều này cho thấy doanh thu từ quảng cáo của Google, vốn là một trong những nguồn thu quan trọng, không còn đạt mốc cao như trước.



Sở dĩ có điều này là do sự tăng trưởng nhanh chóng của các thiết bị di động, dần thay thế cho máy tính truyền thống, gây ra không ít khó khăn cho Google trong việc đặt và khai thác quảng cáo trên các thiết bị di động này.