Theo đó, Google sẽ tự động hiển thị pop-up thông báo khi bạn lỡ truy cập vào các trang web có mã độc, nút download giả mạo, quảng cáo hoặc những nội dung cảnh báo mang tính chất hù dọa như smartphone của bạn đã bị nhiễm virus, thiết bị sắp sửa bị hư, hãy nhấp vào đây để sửa ngay…

Bên cạnh đó, Google cũng sẽ kiểm soát nội dung và phát hiện các trang web có giao diện giả mạo. Người dùng chỉ cần kích vào nút Back to safety để quay trở lại an toàn, đồng thời đánh dấu chọn vào ô Automatic report details of possible security incidents to Google để tự động báo cho Google.



Tự động cảnh báo khi truy cập vào các trang web giả mạo. Ảnh: TNW

“Cuộc chiến chống lại các phần mềm độc hại và lừa đảo trên mạng xã hội chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng và tiếp tục cải thiện tính năng để bảo vệ người dùng tốt hơn khi truy cập Internet” - Google cho biết.

Ngoài ra, người dùng cũng nên cài đặt thêm tiện ích SBRO Safe Browsing cho trình duyệt Chrome tại địa chỉ https://goo.gl/BNmtZr. Khi hoàn tất, bạn có thể nhấp phải chuột vào biểu tượng của phần mở rộng ở cuối thanh địa chỉ để cấu hình thêm một vài thông số khác.

SBRO Safe Browsing có khả năng bảo vệ người dùng khỏi các trang web lừa đảo và mã độc, ngăn chặn các pop-up quảng cáo và chống spam rất tốt.





TIỂU MINH