Đây là kết quả cuộc khảo sát do hãng Associated Press và MTV thực hiện mới được công bố. “Sexting” hay “tự sướng” là hành động tự chụp ảnh khiêu gợi, quay video “nóng”, để trao đổi qua ĐTDĐ hoặc Internet đã trở nên phổ biến đến mức đáng báo động trong giới trẻ hiện nay bất chấp việc phải đối mặt với nguy cơ bị quấy rối, thậm chí xâm hại tình dục cùng những hậu quả khó có thể lường trước được.

Cuộc thăm dò được tiến hành trên 1.247 người thuộc độ tuổi từ 14 đến 24. Kết quả là 18% tiết lộ bạn bè họ đã gửi đến cho họ những bức ảnh và video “nude” của chính mình.

8% số người được hỏi cho biết họ thường gửi đi những bức ảnh hoặc video “nóng” của những người mà họ biết. 14% nói họ nghi ngờ những bức ảnh được gửi đó không hề được chủ nhân của chúng cho phép.

17% trong số những người nhận được các bức ảnh khỏa thân cho rằng họ lại gửi chúng cho những người khác, thường là nhiều hơn chỉ 1 người.

Sammy, một cậu con trai 16 tuổi ở San Francisco Bay Area cho biết cậu vẫn thường gửi những bức ảnh “nude” của mình cho các cô bạn gái. Sammy cũng chia sẻ những bức ảnh “nude” của ai đó cho mọi người khi bạn bè gửi đến cho cậu.

Sammy không hề nhận thức được rằng có rất nhiều người trẻ như cậu trên khắp nước Mỹ, từ Florida, Indiana, Ohio cho đến Pennsylvania đã phải đối mặt với tội danh chia sẻ những bức ảnh “nóng” kiểu như thế.

“Đó là lý do tại sao tôi sẽ không làm việc đó lần nào nữa”, Sammy nói. “Tuy vậy, cá nhân tôi không thấy đó là một vấn đề to tát lắm”

Sự hiểu biết nửa vời của những người trẻ như Sammy đã dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Hiện tượng sexting đã liên quan đến ít nhất hai vụ tự tử ở Mỹ. Năm ngoái, tại Cincinnati, một cô gái tên Jessica Logan, 18 tuổi, đã tự treo cổ kết liễu đời mình sau khi trải qua nhiều tuần lễ bị nhạo báng ở trường. Cô gái dại dột đã gửi một bức ảnh “nude” qua di động cho bạn trai và sau khi họ chia tay, anh ta đã chia sẻ bức ảnh “nóng” của cô cho những cô gái khác.

Ba tháng trước, Tampa Bay, một cô bé 13 tuổi cũng tìm đến cái chết bằng cách treo cổ vì không thể chịu đựng được những lời lẽ châm chọc cay độc của bạn bè ở trường. Tampa đã gửi một bức hình khỏa thân cho anh chàng mà cô thích với hy vọng thu hút sự chú ý của cậu ta nhưng một cô gái khác lại dùng điện thoại của cậu này phát tán bức ảnh đến các học sinh khác và cứ thế, bức ảnh bị đông đảo mọi người chiêm ngưỡng.

“Đây chắc chắn là một nhân tố không thể cưỡng lại mà giới trẻ cảm thấy”, Kathleen Bogle, giáo sư xã hội học tại đại học La Salle ở Philadelphia, đồng thời là tác giả của cuốn “Hooking Up: Sex, Dating and Relationships on Campus” cho biết.

Ngoài cảm giác khó cưỡng lại, giới trẻ cũng có nhiều quan niệm khác nhau về các bức ảnh sex được đăng tải trên Internet, bà Bogle cho biết. Họ không lường đến hậu quả những bức ảnh này có thể sẽ rơi vào tay các nhà tuyển dụng nghề nghiệp hoặc các quan chức ở trường đại học của họ.

“Đôi khi họ nghĩ nó như một trò đùa. Họ cười về việc đó. Trong một số trường hợp, nó còn được xem như là cách để tán tỉnh. Họ cho nó là một thứ gì đó không quá nghiêm trọng và chẳng hề nghĩ đến những hậu quả sẽ xảy ra hay những người có thể lấy được thông tin đó. Họ thậm chí không nghĩ đến những kịch bản tồi tệ nhất khiến cha mẹ họ có thể phải lo lắng”.

Sexting không dừng lại ở những cô cậu tuổi teen. Ở những người trưởng thành thậm chí còn có nhiều khả năng tham gia vào trào lưu này hơn. 1/3 trong số này thú nhận họ đã bị cuốn vào sexting, trong khi số này ở độ tuổi teen là 1/4.

Thelma, một cô gái 25 tuổi ở Natchitoches cho biết cô đã hơn một lần phải nhận những lời dụ dỗ gửi các bức ảnh khỏa thân của mình cho một người đàn ông.

“Đó là khi bạn nói chuyện với một anh chàng quan tâm đến bạn và bạn có thể quan hệ tình dục với anh ta. Người đó chỉ muốn thấy bạn khỏa thân”, Thelma khẳng định cô chưa bao giờ thực hiện những yêu cầu đó

“Nhưng với bạn trai hiện tại của tôi, tôi đã tự làm điều đó. Anh ấy không hề yêu cầu tôi”, Thelma còn tin tưởng anh bạn trai sẽ giữ bức hình đó cho riêng mình.

10% người tham gia cuộc khảo sát thú nhận gửi ảnh “nude” của mình qua điện thoại di động hoặc Internet. Những người gửi đi ảnh “trần truồng” của mình hầu hết đều cho biết họ muốn gây chú ý với bạn trai/bạn gái của họ hoặc vì sở thích lãng mạn.

Tuy nhiên, 14% những người nhận được ảnh này nói họ nghi ngờ những bức ảnh đó bị phát tán mà không hề được chủ nhân của chúng cho phép. 17% trong số đó thừa nhận họ lại tiếp tục gửi bức hình mình nhận được cho những người khác, nhiều hơn ít nhất một người.

Cuộc khảo sát là một phần của chiến dịch mang tên “A Thin Line” do MTV khởi xướng nhằm góp phần ngăn chặn lây lan làn sóng lạm dụng công nghệ số trong giới trẻ.

Theo Võ Hiền (Dân trí / CBC/AP)