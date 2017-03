Giao diện của VietNamNet lúc 14h20 ngày 27/1. (Ảnh: Vietnam+)

Thông tin này đã được ông Bùi Bình Minh, Trợ lý Tổng Biên tập VietNamNet xác nhận với phóng viên vào đầu giờ chiều ngày 27/1.



Trong đợt tấn công này, hacker vẫn sử dụng phương thức từ chối dịch vụ. Đến 14 giờ 20, độc giả vẫn không thể truy cập để đọc tin tức từ tờ báo điện tử này.



Theo ông Minh, vào lúc đỉnh điểm, có 1,5 triệu lượt truy cập vào địa chỉ của VietNamNet. Đây là con số lớn hơn nhiều so với đợt tấn công “kỷ lục” ngày 18/1.



Hiện tại, VietNamNet đang nhờ Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC (CMC InfoSec) dựng “tường” để lọc, ngăn những truy vấn do mạng máy tính ma điều khiển vào máy chủ VietNamNet.



Ngoài ra, VietNamNet đã đặt thêm máy chủ tại Viettel cũng như các đối tác cung cấp băng thông để phân tải cho hệ thống.



Bên cạnh đó, báo điện tử này cũng liên lạc để mượn một thiết bị chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) chuyên dụng của hãng CITRIX từ Công ty MTech để phân tải và chặn những cuộc tấn công của hacker.



“Trong khi cơ quan chức năng đang tìm thủ phạm, thì chúng tôi chỉ còn cách sống chung với lũ, tìm cách chia tải, hạn chế tối đa việc hacker tấn công mà thôi,” ông Minh nói.



Tính từ tháng 11/2010 đến nay, VietNamNet luôn ở trong tình trạng chập chờn vì bị hacker tấn công. Và trong khi thủ phạm còn chưa tìm ra, có lẽ VietNamNet sẽ đón cái Tết Tân Mão trong tình trạng sẵn sàng… chống đỡ./.

Theo Trung Hiền (Vietnam+)