Một loạt sản phẩm máy tính dành cho doanh nghiệp (DN) của HP được giới thiệu lần này gồm EliteBook 800 series, ProBook 400 G5 series và EliteDesk được thiết kế hợp thời trang dành cho người dùng từ phổ thông cho đến cao cấp, với nhiều tùy chọn kích thước màn hình, cấu hình khác nhau để đáp ứng được mọi phong cách và môi trường làm việc hiện đại.





Về hệ thống máy tính dành cho DN, HP tập trung vào ba yếu tố chính đó là thiết bị, danh tính và dữ liệu với hàng loạt những giải pháp bảo mật tích hợp sẵn, được triển khai ở mức độ tinh vi, đan xen và được đánh giá là hệ thống máy tính cá nhân với độ bảo mật và khả năng quản lý hàng đầu thế giới.



Với việc bảo vệ danh tính và dữ liệu người dùng có vai trò quan trọng và là sự sống còn của một DN. Nếu danh tính người dùng bị phát hiện nó sẽ dẫn tới nguy cơ thiết bị và dữ liệu bị xâm nhập, dữ liệu có thể bị đánh cắp, nghe lén, nhìn lén, chụp ảnh hoặc bị quay trộm theo nhiều cách thức khác nhau. Với bộ công cụ HP Client Security Suite Gen3, kết hợp và tăng cường an toàn cho xác thực đa nhân tố HP Multi-Factor Authenticate, bao gồm loạt các tính năng HP Device Access Manager, HP SpareKey và HP Password Manager. Với công nghệ HP Sure View - công nghệ chống nhìn trộm tích hợp sẵn trên màn hình giúp ngăn chặn những hành vi gây hại.





Cũng trong buổi này, HP đồng thời giới thiệu các sản phẩm, giải pháp giám sát, quản lý bảo mật máy in và dữ liệu máy in mà Công ty Công nghệ Chính Nhân đang là đối tác cung cấp, giúp hạ thấp rủi ro, nâng cao tính năng tuân thủ quy định và bảo vệ mạng lưới DN một cách toàn diện như: HP Sure Start kiểm tra tính toàn vẹn của mã BIOS; danh sách trắng đảm bảo chỉ có mã hợp lệ mới được tải vào bộ nhớ; tính năng phát hiện xâm nhập thời gian thực giúp phát hiện những bất thường trong quá trình vận hành của máy; và HP JetAdvantage Security Manager tự động đánh giá và khắc phục các cài đặt bảo mật.



TB