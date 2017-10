(PLO) - Mới đây, Tạp chí Thế giới Vi tính (PC World) vừa tổ chức buổi công bố và trao giải Sản phẩm CNTT-TT được ưa chuộng nhất lần thứ 21 năm 2017 (Best Cup 2017) do bạn đọc bình chọn.

Best Cup 2017 triển khai bình chọn ở 40 chủng loại sản phẩm và được chia thành 3 nhóm chính: “Máy tính và Thành phần”, “Thiết bị tiêu dùng” và “Ứng dụng và dịch vụ”, bổ sung thêm 16 hạng mục so với Best Cup 2016.

Lễ công bố và trao giải Sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông ưa chuộng nhất

Trên tinh thần Khách quan, Trung thực và Khoa học, Best Cup trong suốt nhiều năm qua luôn thể hiện sự chính xác nhất dựa trên ý kiến bình chọn của bạn đọc. Đây cũng là điểm khác biệt lớn của Best Cup so với các giải thưởng công nghệ khác. Dưới đây sẽ là kết quả cụ thể của từng nhóm.



Nhóm Máy tính và thành phần

Dell tiếp tục giành giải nhất ở hạng mục bình chọn máy tính để bàn với hơn 75% phiếu. Bên cạnh đó, cũng dành quán quân với hạng mục Máy tính để bàn All-in-One và laptop 2 trong 1 vốn đang là xu hướng với 80% phiếu.

Cũng trong hạng mục laptop 2 trong 1 thì Lenovo và HP xếp theo sau với vị trí thứ 2 và 3. Còn trong mảng laptop và máy tính để bàn chuyên game thì ASUS vượt qua nhiều đối thủ khác để chiếm trọn lòng tin của độc giả với vị trí đầu bảng.

Best Cup 2017 cũng chứng kiến nhiều sự lên ngôi của các nhà sản xuất khác trong nhóm sản phẩm này. Gigabyte trở thành thương hiệu MainBoard được bạn đọc yêu thích nhất, ASUS về vị trí thứ 2.





SouundMax là thương hiệu loa vi tính được tin dùng và yêu thích nhất với 90% phiếu chọn. Bên cạnh đó, sau 2 năm vuột Best Cup vào tay Canon thì HP trở lại mạnh mẽ với vị trí hạng nhất trong hạng mục máy in laser và máy in phun. Cùng có một “cú đúp” khác là hai nhà sản xuất: D-Link với bộ định tuyến không dây và khuếch đại sóng Wi-Fi; WD với hạng mục ổ cứng ngoài và NAS.



Plexor và TOTOLINK dù còn mới nhưng cũng đã có những vị trí nhất định trong bảng xếp hạng. Plexor về nhất trong một hạng mục và TOTOLINK có trong top 3.

Nhóm thiết bị tiêu dùng



Một trong những điều bất ngờ nhất Best Cup 2017 là sự vượt mặt của Samsung đối với Apple để trở thành thương hiệu smartphone cao cấp được ưa chuộng nhất. Nhà sản xuất Hàn Quốc này cũng “ẵm” thêm cúp Vàng cho hai hạng mục Smartphone chuyên selfie và Smart TV.



Sự thua lệch 2% của Gear S3 với Apple Watch đã khiến Samsung mất đi danh hiệu thứ 4, và điều đó cũng tương tự với iPad trong hạng mục máy tính bảng. Ở hạng mục smartphone tầm trung, OPPO xuất sắc giành được 35% phiếu bình chọn từ độc giả.

Đại diện OPPO (đứng giữa) lên nhận danh hiệu smartphone tầm trung được bình chọn nhiều nhất Danh hiệu Smartphone có dung lượng pin cao nhất thuộc về ASUS với 30,1% phiếu bình chọn, xếp theo sau là Lenovo và Moto. Chính những dòng máy Max đã mang lại cho ASUS danh hiệu này.

Ngoài ra, tại Best Cup 2017, Canon vẫn tiếp tục giữ ngôi vương về máy ảnh, GoPro với camera thể thao, Fitbit với thiết bị chăm sóc sức khỏe, Transcend với camera hành trình gắn oto và Bosch với hạng mục camera quan sát.

Nhóm ứng dụng và dịch vụ

Kaspersky là một tượng đài trong hạng mục phần mềm, đây là giải pháp bảo mật được lựa chọn hàng đầu với nhiều người tiêu dùng. MISA có thấy cố gắng rất nhiều của công ty Việt này với 2 chiến thắng thuyết phục với hạng mục Phần mềm Kế toán (88% phiếu bình chọn) và Phần mềm bán hàng với giải pháp CUKCUK (86% phiếu bình chọn), MISA cũng đang có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Đức, Nga, Campuchia, Myanmar…

Trong hạng mục ứng dụng di động, giải pháp “gọi xe công nghệ” Grab chính thức lên ngôi, bỏ xa Zalo ở vị trí thứ 2.



Ở hạng mục bán lẻ, dù sở hữu chuỗi cửa hàng rộng lớn nhưng Thế giới Di động nhưng FPT Shop vẫn là lựa chọn hàng đầu.



Các hạng mục khác thì EXA, CMC, Sao Bắc Đẩu và DSS đang từng bước khẳng định tên tuổi với số lượng pin chọn cao.

TIỂU MINH