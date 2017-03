Việc đồng NDT của Trung Quốc tăng tỷ giá được giới kinh doanh nhận định là sẽ diễn ra trong một sớm một chiều dưới những áp lực của Mỹ và các nước phương Tây. Tuy nhiên, với mức điều chỉnh 0,3% so với đồng đô la Mỹ trong ngày 25/6 vừa qua cho thấy đây là mức điều chỉnh ở biên độ hẹp, không dẫn tới xáo trộn đối với thị trường Mỹ và châu Âu.



Tuy nhiên, xét về bối cảnh thị trường Việt Nam, việc đồng NDT điều chỉnh ít nhiều cũng gây các tâm lý trái chiều cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực IT, đồ số. Với mức điều chỉnh này, 1 NDT sẽ tăng từ 2700đ lên hơn 2800đ/NDT sau quy đổi. Mặc dù mức tăng này chưa phải là lớn và gây biến động về tỷ giá nhưng cũng đủ làm các doanh nghiệp kinh doanh đồ số một phen hồi hộp.



Hầu hết thời điểm cuối Quý II này, các mặt hàng IT đều bán chậm và tháng 6 năm nay là đỉnh "rơi" của thị trường IT. Các mặt hàng IT giảm sức mua từ 40 tới 50% so với cùng kỳ các năm và điều này đã được các doanh nghiệp lường trước từ đầu năm.

Thị trường máy tính chưa bị ảnh hưởng bởi đồng NDT tăng giá.

Cũng chính vì lý do đó, lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp hiện nay còn rất ít, phần lớn nhập về để đủ bán, không còn cảnh "chất hàng tận nóc" trong kho để chờ vào vụ. Mặt khác, các đối tác Trung Quốc cũng không còn khắt khe bắt nhập số lượng lớn như các năm mà đã điều chỉnh cho các doanh nghiệp Việt Nam nhập hàng số lượng ít.



Với con số lên tới 80% thiết bị linh kiện điện tử có xuất xứ từ Trung Quốc như hiện nay, việc đồng NDT tăng giá là khá nhạy cảm đối với thị trường. "Đồng NDT tăng không nhiều nhưng chưa biết tương lai có điều chỉnh thêm không, cửa hàng chỉ dám nhập ít một, không nhập nhiều như trước nữa", anh Trung, chủ một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị linh kiện IT tại Lê Thanh Nghị cho biết.



Mặt khác, đa số các doanh nghiệp Việt Nam đều mua hàng theo hình thức công nợ, mua hàng trả gối theo lô. Do đó, nếu nhập nhiều hàng về thì công nợ nhiều, NDT lên giá thì vốn bị ảnh hưởng trong khi giá niêm yết không thể thay đổi vì đã báo tới khách hàng.

Đa số các mặt hàng IT đều có xuất xứ Trung Quốc và được quy đổi theo NDT.

Đứng ở quan điểm khách hàng, anh Dũng nhận xét:"Tiền Tệ lên nhưng sẽ chỉ ảnh hưởng tới các mặt hàng cao cấp do có sự chênh lệch lớn về giá, còn hàng tầm trung và thấp không tăng quá nhiều gây ảnh hưởng tới túi tiền người mua".



Xét từ nhiều phía, việc Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá là một động thái đã được dự báo trước. Tuy nhiên, về phía các doanh nghiệp IT Việt Nam, với lượng hàng và công nợ không còn tồn đọng số dư lớn sẽ ít bị ảnh hưởng. "Nếu Quý III đồng NDT tiếp tục điều chỉnh thì lúc đó đã là đợt nhập hàng mới, giá niêm yết mới và cũng dễ giải thích với khách hàng hơn cũng như dễ trợ giá, chỉnh giá hơn", anh Quỳnh, Giám đốc một công ty chuyên doanh đồ số nhận xét.

Theo Vương Long (VNN)