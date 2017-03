Gia sư quốc tế

Chuyện gia sư trên mạng được bắt nguồn từ quốc gia có nền giáo dục tiên tiến - Mỹ. Tại đất nước này, học phí để được đào tạo chính quy cho mỗi học sinh, sinh viên thường có giá rất cao. Vì mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các đối tượng học nên dịch vụ gia sư rất cao, nếu thuê gia sư riêng tại nhà, học phí trên 100 USD/giờ. Một số trung tâm bồi dưỡng tập trung học phí nhẹ hơn, khoảng 40 USD/giờ. Trong thời điểm kinh tế suy thoái, ít gia đình nào dám chi ra số tiền ấy cho việc học của con cái, dù nó là cần thiết.

Vì thế, dịch vụ gia sư trên mạng đã ra đời. Ông Krishnan Ganesh, người sáng lập kiêm chủ tịch website gia sư TutorVista, cho biết “chúng tôi đã thay đổi tư duy về gia sư. Không phải là hệ thống giáo dục của Mỹ không tốt. Đơn giản là tại Mỹ, người ta không thể hưởng thụ một nền giáo dục cá nhân với chi phí chấp nhận được nếu như không sử dụng công nghệ, mạng Internet và nhất là những trung tâm giá rẻ như của Ấn Độ”.

Có một thực tế đáng quan tâm là gia sư của các học sinh tại Mỹ không phải là những người đang sống trong nước mà lại đến từ một đất nước khác. Theo quy trình tuyển dụng của website gia sư hàng đầu của Mỹ - Tutor.com, đầu tiên các thông báo tuyển gia sư sẽ được đưa lên web bằng tiếng Anh và các ứng viên sẽ nộp đơn và những bằng cấp có liên quan. Nhóm các chuyên gia trong của website sẽ xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn. Những ai đạt yêu cầu sẽ được trải qua một khóa huấn luyện 60 giờ về cách sử dụng từ lóng và cách nói giọng Mỹ chuẩn cũng như phương pháp giao tiếp với học sinh.

Sau khi đạt yêu cầu, các gia sư sẽ được giới thiệu với học sinh đăng ký tại website và có những buổi dạy trực tuyến theo lịch hẹn trước của cả hai. Trên TutorVista, các dịch vụ gia sư có đủ loại hình môn học từ toán, lý, hóa, sinh cho tới âm nhạc, hội họa, ngữ pháp... Nguồn gia sư tại đây đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng đông nhất là tại Ấn Độ, ở Việt Nam cũng có khá nhiều người tham gia dịch vụ gia sư này.

Lương hấp dẫn

Mặc dù nhiều khi chỉ dạy cho học sinh tiểu học nhưng các yêu cầu tuyển gia sư thường đòi hỏi khá cao, người dự tuyển phải có trình độ từ cử nhân, kỹ sư trở lên. Theo Krishnan Ganesh, rất nhiều gia sư tại TutorVista có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực của họ và trung bình đều đã giảng dạy trên 10 năm. Vì thế, để qua được vòng sơ tuyển, ứng viên Việt Nam phải có một bộ hồ sơ thật ấn tượng.

S., thạc sĩ toán, hiện đang dạy tại một trường phổ thông trung học ở Biên Hòa (Đồng Nai), đã tham gia dịch vụ gia sư quốc tế trên TutorVista 2 năm nay, cho hay “nếu hồ sơ được qua vòng sơ tuyển thì chắc chắn ứng viên sẽ được chấp nhận vào hệ thống, miễn sao tới vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh phải đối đáp trôi chảy. Lương cũng khá cao, 2,5 USD/giờ cho một học viên tiểu học và nhiều hơn cho các trình độ người học cao hơn, website sẽ trả tiền hàng tháng vào tài khoản ngân hàng của gia sư. Tuy thế, nếu không làm việc nhiệt tình thì sau khi học viên báo cáo lên cho quản trị website, nhiều khả năng gia sư sẽ bị cắt hợp đồng”.

Tăng trưởng mạnh

Công việc giảng dạy trực tuyến của một gia sư quốc tế không quá nặng nhọc. Trước tiên, học viên và gia sư cần có một màn hình máy tính cảm ứng, một webcam, microphone và cài đặt phần mềm chuyên dụng vào máy tính. Theo S., sau khi nhận được lịch dạy, gia sư sẽ lên mạng theo đúng giờ đã hẹn, gửi bài giảng cho học viên và dạy trực tiếp trên chiếc bảng trắng ảo trên màn hình. Khi học viên có gì không hiểu thì gửi tin chat trong phần mềm dạy học, các bài tập đòi hỏi phải viết bảng thì học viên và gia sư viết trực tiếp lên trên tấm bảng trắng ảo trên màn hình cảm ứng.

Educomp, một hãng gia sư có trụ sở tại New Delhi, ước tính thị trường gia sư Mỹ trị giá tới 8 tỉ USD và đang tăng trưởng rất mạnh. Các hãng gia sư trực tuyến, cả của Mỹ lẫn Ấn Độ, đều đang nhăm nhe nhòm ngó với hy vọng kiếm được nhiều triệu USD từ thị trường này. Thế nhưng không phải ai cũng vui mừng với sự phát đạt của gia sư điện tử. Nghiệp đoàn giáo viên tại Mỹ đang lo lắng về xu hướng này. “Các dịch vụ gia sư phải thường xuyên liên lạc không chỉ với phụ huynh mà còn với các giáo viên của học sinh nữa. Chúng tôi tin rằng các gia sư nước ngoài rất khó làm được điều này””- Bà Nancy Van Meter, đại diện nghiệp đoàn, cho hay. Nếu gia sư dạy một đàng còn giáo viên dạy một nẻo sẽ dễ khiến học sinh mất tập trung vào chương trình học. Trong khi đó, ông Krishnan Ganesh trấn an phụ huynh rằng bài giảng của gia sư sẽ được điều chỉnh bởi học viên và khung chương trình do website cung cấp. Hiện tại, hàng tháng, S. vẫn kiếm được khoảng 5 triệu đồng cho vài giờ online. Khá nhiều người Việt Nam còn có thể kiếm nhiều hơn nếu tập trung cho việc này, S. cho biết như vậy.