(PLO)- Giá iPhone 6, 6 Plus và 5S đã bắt đầu rục rịch giảm giá sâu tại thị trường Việt Nam chỉ vài ngày sau khi Apple ra mắt phiên bản mới.

Cách đây vài hôm, Apple đã chính thức ra mắt phiên bản iPhone 7 và 7 Plus tại San Francisco (Mỹ), đồng thời loại bỏ các mẫu iPhone cũ gồm iPhone 6, 6 Plus và 5S ra khỏi danh sách các thiết bị mới. Trên trang web của Apple hiện tại chỉ còn thông tin về iPhone 6S, 6S Plus và SE.





Đa phần iPhone 5S, iPhone 6 và 6 Plus tại thị trường Việt Nam đều là hàng xách tay hoặc đã qua sử dụng, chỉ còn một số ít vài cửa hàng lớn là duy trì hàng mới.

Theo khảo sát, iPhone 5S chính hãng hiện tại đang được bán tại các hệ thống lớn với mức giá dao động trong khoảng 7 triệu đồng. Trong khi đó, đối với các bản iPhone 5S xách tay (hình thức còn mới khoảng 99%), người dùng có thể tiết kiệm được gần phân nửa số tiền cho bản 16 GB. Tất nhiên mức giá này sẽ dao động tùy vào dung lượng lưu trữ và màu sắc thiết bị.

iPhone 5S chính là vũ khí giúp Apple có thể xâm nhập sâu hơn vào các thị trường mới nổi. Tính đến thời điểm hiện tại, iPhone 6S gần như vẫn đang dẫn đầu về mặt hiệu suất, vượt cả Note 7 và S7 Edge trong các bài kiểm tra.





Đối với iPhone 6 xách tay (mới 100% chưa active), mức giá hiện tại ở một số cửa hàng thường rơi vào khoảng 10,5 triệu đồng. Nếu muốn rẻ hơn, bạn có thể tham khảo các mẫu đã qua sử dụng chỉ với 8 triệu đồng. Trong khi đó, hàng chính hãng tại một số hệ thống lớn thường rơi vào khoảng 14 triệu đồng vì chế độ bảo hành và những món quà tặng đi kèm.

Hai phiên bản cao nhất gồm iPhone 7 và 7 Plus dự kiến sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 10-2016 với mức giá khởi điểm từ 18,9 triệu đồng (32 GB). Đối với bản 128 GB và 256 GB, mức giá chênh lệch sẽ rơi vào khoảng 3 triệu đồng.

Có thể thấy, bộ đôi iPhone mới đã và đang tạo được nhiều sức hút đối với người tiêu dùng Việt Nam, các suất đặt trước tại những hệ thống lớn đã “cháy hàng” ngay khi vừa ra mắt chưa đầy một ngày.

TIỂU MINH