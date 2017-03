So với tuần trước, mức giá của iPhone 6 bản 16 GB đã giảm thêm khoảng một triệu đồng. Từ cuối tháng 9, nhiều cửa hàng bắt đầu đưa ra mức giá trên dưới 19 triệu đồng cho phiên bản 16 GB và đang giữ ổn định trong cả tuần này, khác hẳn với cuộc chạy đua về giá trong tuần trước. So với mức giá chưa tính thuế tại các thị trường như Hong Kong và Singapore, giá iPhone "xách tay" tại Việt Nam vẫn đắt hơn vài triệu đồng.

Tuy nhiên, phiên bản 64 GB có hiện tượng tăng giá nhẹ, từ việc chỉ đắt hơn bản 16 GB khoảng 2 triệu đồng, trong những ngày gần đây, mức chênh lệch của bản 64 GB so so với 16 GB được nhiều cửa hàng nới rộng ra tới 3 triệu đồng.

Ông Hà Tuấn, đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile cho hay, bản 64 GB tăng giá là vì thực tế phiên bản này đang bán chạy nhất, sức tiêu thụ tốt hơn nhiều so với bản 16 GB. Khách hàng mua iPhone 6 hiện nay chủ yếu chọn bản 64 GB, sau đó mới đến 16 GB vì giá thấp, trong khi bản 128 GB ít hàng và khó bán hơn cả. Trong ba màu, Gold vẫn là bản được lựa chọn nhiều trong khi màu đen xám ít được mua nhất.

Lý giải cho việc chuộng bản 64 GB, theo một người dùng iPhone, thông thường trên các đời iPhone trước như 5S hay 5, 16 GB là phiên bản bán chạy vì có giá bán hấp dẫn nhất. Nhưng từ khi Apple tung ra iOS 8, hệ điều hành trên iPhone chiếm dụng bộ nhớ lớn khiến dung lượng trống để cài phần mềm, lưu ảnh, nghe nhạc chỉ còn hơn 11 GB không đủ dùng. Thậm chí, nhiều trường hợp dữ liệu iPhone 5S 16 GB khi chuyển lên iPhone 6 16 GB còn không có đủ bộ nhớ trên máy mới để khôi phục, chuyển đổi lại dữ liệu cũ.

iPhone 6 với màn hình 4,7 inch hấp dẫn hơn cả iPhone 5S lẫn iPhone 6 Plus.

Trong khi iPhone 6 tiêu thụ tốt thì theo nhiều cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM, người dùng ở Việt Nam không chuộng iPhone 6 Plus. Một phần vì sản phẩm này có kích thước quá lớn thiết kế thô hơn iPhone 6, 5S, và giá cao cũng khiến cho nhiều người chưa mặn mà với mẫu iPhone 5,5 inch.

Dù đã giảm đáng kể so với hồi mới về Việt Nam, xuống còn khoảng trên dưới 24 triệu đồng cho bản dung lượng 16 GB, tính ra giá bán của iPhone 6 Plus hiện vẫn đắt ngang với một chiếc máy tính MacBook Air hay MacBook Pro đời mới. Lượng iPhone 6 Plus trên thị trường xách tay nhập về cũng được cho là ít hơn rất nhiều so với 6.

Theo nhận định từ một số cửa hàng ở Hà Nội, giá của iPhone 6 và 6 Plus "xách tay" sẽ ổn định trong khoảng một tháng nữa. Việc giảm hay tăng giá có thể sẽ ở mức nhỏ giọt vài trăm nghìn đồng chứ không còn "sốc" vài triệu đồng như những tuần trước. Giá của iPhone "xách tay" sẽ biến động mạnh hơn khi các nhà mạng và nhà phân phối chính thức của Apple đưa bộ đôi iPhone 6 về thị trường Việt Nam.

So với những năm trước, không ít cửa hàng và một số siêu thị điện máy đã tung ra các chương trình đặt hàng sớm cho iPhone 6 và 6 Plus chính hãng. Nhưng mỗi nơi đưa ra một mức giá niêm yết và thời điểm bán hàng khác nhau. Theo đại diện từ nhà phân phối iPhone chính thức ở Việt Nam, FPT, hiện tại chưa có bất kỳ thông tin chính thức và chính xác nào về giá bán cũng như thời gian Apple tung ra iPhone 6 và 6 Plus tại thị trường trong nước. Các thông tin mà nhiều nơi đưa ra về hàng chính hãng đều không đúng.

Theo Tuấn Anh (VNE)