Gần nửa tháng chờ đợi để mua iPhone 4 từ nhà mạng mà không được, anh Nguyễn Ngọc Tâm (Tân Phú, TP HCM) đã định chuyển qua mua hàng ngoài. Nhưng chiều qua, sau khi đi dạo một số cửa hàng bán iPhone 4 xách tay, anh Tâm lắc đầu, "chắc lại phải chờ hàng chính hãng thôi".

Giá iPhone 4 tăng mạnh trong những ngày gần đây. Ảnh: Quốc Huy.

Giá bản 16GB quốc tế mà anh Tâm định mua đã lên tới 17,8 triệu, cao hơn máy Viettel, VinaPhone bán ra tới 3 triệu, trong khi bản 32GB hiện được nhiều cửa hàng rao từ 19,6 tới hơn 20 triệu đồng. Các model hàng lock không nhiều nơi bán, tuy nhiên giá cũng ngang, hoặc vượt hàng "công ty" được hai nhà mạng nhập về.

Chỉ trong ngày hôm qua, giá iPhone 4 tại thị trường TP HCM đã tăng khoảng 300.000 đến 500.000 đồng, vượt qua mức 20 triệu cho bản cao nhất. Đây là mức giá trước 10 ngày iPhone 4 chính hãng bán ra (30/9), khi đó các cửa hàng rầm rộ giảm giá máy do có tin hai nhà mạng đưa máy về mức giá tốt hơn xách tay.

"Nguồn hàng nhập về khó khăn, giá USD cao là những lý do chính cho việc iPhone 4 quay lưng tăng mạnh trong những ngày gần đây", anh Nguyên An, một chủ bán iPhone tại Trần Quang Khải, TP HCM giải thích.

Hiện tại, một số cửa hàng đề giá bán cụ thể, còn lại phần lớn đang treo liên hệ. "Việc USD tăng giảm từng giờ, iPhone 4 nhập về theo giá ngoại tệ, rất khó để chốt giá cố định, nếu khách mua, tốt nhất nên liên hệ trực tiếp", anh An cho biết.

Cùng quan điểm về việc iPhone 4 tăng giá mạnh, anh Hữu Tú, chủ cửa hàng di động ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng, giá iPhone 4 đã trở lại mức "an toàn cho các chủ hàng", theo đó, máy bán ra có lãi tốt, "tuy vậy, sẽ không nhiều khách hàng chấp nhận được mức giá này, trừ những người thực sự cần", anh Tú nói.

Theo đà iPhone 4 tăng, giá các bản iPhone 3GS cũng đã cao hơn từ 100.000 đến 300.000 đồng trong hôm qua. Phiên bản 32GB quốc tế màu trắng chuẩn bị chạm ngưỡng 14 triệu đồng, trong khi những phiên bản không khóa mạng khác cũng từ 12,7 đến gần 13 triệu đồng. Máy unlock bán thấp hơn, 10,5 triệu cho bản 8GB và 11,2 tới 12,2 cho các model 16, 32GB bộ nhớ.

Trong khi iPhone 4 xách tay đang tăng lên chóng mặt, thì smartphone của Nokia, Samsung, HTC ở phân khúc hàng ngoài vẫn đều đặn giảm. Bản N8 vừa ra hiện đang bán ở mức 12,1 triệu, giảm 400.000 đồng so với tuần trước và hạ mạnh nếu so với khi về Việt Nam ở mức gần 18 triệu. Samsung Galaxy S bản 8GB đang bán giá 11,2 triệu, hạ so với mức 11,5 triệu tuần trước. Bên cạnh đó, HTC Desire, Aria cũng có giá tốt hơn khoảng 100.000 đồng.

Bảng giá iPhone tại Việt Nam

Đơn vị: triệu đồng

Tên phiên bản Giá 22/10 iPhone 4 32GB Quốc tế 20,2 iPhone 4 16GB Quốc tế 17,8 iPhone 4 32GB unlock 16,3 iPhone 4 16GB unlock 15 iPhone 3GS 32GB Quốc tế 13,9 iPhone 3GS 16GB Quốc tế 12,2 iPhone 3GS 32GB unlock 12,6 iPhone 3GS 16GB unlock 11,2 iPhone 3GS 8GB Quốc tế 12 iPhone 3GS 8GB unlock 10,5

Theo Quốc Huy (Sohoa)