Hết giờ giao dịch đêm qua, cổ phiếu Apple đóng cửa ở mức 595,32 USD, giảm tới 8,68 USD, tương đương 1,44%. Thậm chí đã có thời điểm trong ngày giá cổ phiếu tụt xuống ngưỡng rất thấp là 587 USD.



Có thể nói đây là một tín hiệu không mấy tích cực từ phía nhà đầu tư, bởi cổ phiếu Apple chưa hề đóng cửa dưới ngưỡng 600 USD lần nào kể từ tháng Bảy trở lại đây. Thứ sáu tuần trước, khi những tin đồn bắt đầu rò rỉ về việc “xáo trộn ekip lãnh đạo”, cộng thêm dư âm của iPad Mini, giá cổ phiếu Apple cũng giảm xuống mức 591 USD nhưng kịp tăng lại để đóng cửa ở mức 604 USD.



Hôm thứ Ba vừa qua, Apple chính thức thông báo về việc Scott Forstall, người được coi là linh hồn của hệ điều hành iOS, “phù thủy tập sự” của Steve Jobs, sẽ ra đi vào năm tới. Rời khỏi Apple sớm hơn là John Browett, Giám đốc bán lẻ của Apple – dù ông này chỉ vừa chuyển từ Dixons về Apple được tầm 8 tháng. Ngay tại thời điểm đó, giới phân tích đã dự đoán cổ phiếu Apple sẽ giảm điểm, tuy nhiên do ảnh hưởng của siêu bão Sandy, tất cả các phiên giao dịch đều bị hủy bỏ và chỉ mới trở lại hoạt động vào hôm qua (giờ Mỹ).



Liệu hai sự ra đi liên tiếp này có phải thủ phạm chính đẩy giá cổ phiếu Apple giảm sâu hay không? Câu trả lời là vừa có, vừa không. Đúng là sự xáo trộn ở tầm cao nhất của Apple không khỏi khiến cho nhà đầu tư lo lắng. Nhưng trên thực tế thì kể từ sau ngày 21/9, khi cổ phiếu Apple đóng cửa ở mức kỷ lục 700,71 USD, thị giá Apple đã bắt đầu giảm nhẹ. Dù vậy, Apple vẫn cẩn thận thông báo tin về Forstall đúng hôm thị trường đóng cửa. Đây là cách thường thấy ở các doanh nghiệp để cổ đông có thêm thời gian đánh giá, nhìn nhận và “tiêu hóa” vấn đề.



Với những ai coi Forstall là nhân tố chủ chốt trong sự phát triển của iOS thì sự ra đi của ông hiển nhiên là một dấu hiệu đáng lo ngại, nhất là khi nhiều sản phẩm phần mềm gần đây của Apple bị chê bai về chất lượng, điển hình là Apple Maps. Một số tờ báo tiết lộ Forstall bị cô lập vì ông đã không chịu ký vào lá thư xin lỗi người dùng vì những thiếu sót ở Maps. Về phần mình, Apple cố gắng trấn an dư luận khi thông báo các lãnh đạo còn lại sẽ trám vào những chỗ trống do Forstall và Browett để lại.



Năm 2012 là một năm hết sức thành công của Apple khi giá cổ phiếu của hãng tăng chóng mặt từ mức 363,32 USD lên 705,07 USD. Tại thời điểm bài viết này xuất bản, giá trị vốn hóa thị trường của Apple vào khoảng 557 tỷ USD, chỉ thua mỗi đại gia dầu lửa Exxon Mobil mà thôi.

Theo Trọng Cầm (VNN)