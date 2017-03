Một tuần sau khi bộ đôi iPhone mới của Apple chính thức “lên kệ”, số lượng iPhone 5S và iPhone 5C được giới buôn sản phẩm công nghệ mang về Việt Nam nhiều hơn chứ không còn khan hiếm và khó kiếm như những ngày đầu.





Hiện nhiều cửa hàng kinh doanh điện thoại di động lớn tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… đều đã có iPhone 5S và iPhone 5C để đáp ứng nhu cầu khách hàng, do vậy mức giá của sản phẩm đã bắt đầu có dấu hiệu giảm.

Ngoài lớp vỏ nhựa nhiều màu sắc, iPhone 5C không có gì khác biệt so với iPhone 5





Đáng chú ý với trường hợp của phiên bản iPhone vỏ nhựa (iPhone 5C), do sản phẩm này không có quá nhiều sự khác biệt với iPhone 5 trước đây cả về cấu hình lẫn thiết kế, ngoại trừ lớp vỏ nhựa với nhiều màu sắc, chừng này là chưa đủ để thu hút người dùng trong nước.





Do nhu cầu của thị trường không mấy mặn mà nên mức giá của iPhone 5C đã có sự giảm mạnh so với những ngày đầu tiên. Khi mới được xuất hiện tại thị trường trong nước, iPhone 5C có mức giá dao động từ 16 đến 18 triệu đồng, thậm chí có nơi còn đưa ra giá 20 triệu đồng thì nay mức giá đã giảm xuống dao động ở mức 14 đến 15 triệu đồng, có nơi thấp nhất mức giá chỉ 13,5 triệu đồng.





Trên thực tế mức giá này còn cao hơn mức giá của iPhone 5 trên thị trường, do vậy nhiều người vẫn muốn lựa chọn iPhone 5 trước khi sản phẩm hết hàng (do Apple đã ngừng sản xuất), bởi lẽ lớp vỏ nhôm của iPhone 5 vẫn chắc chắn và sang trọng hơn so với lớp vỏ nhựa của iPhone 5C. Hiện mức giá của iPhone 5 trên thị trường tự do đang dao động quanh mức 13,5 triệu đồng.





Theo chia sẻ của một số đại lý bán điện thoại di động, hiện lượng người dùng quan tâm đến iPhone 5C không đáng kể nên nhiều cửa hàng đã không còn tiếp tục nhập thêm sản phẩm này về để kinh doanh mà thay vào đó chỉ có một hai sản phẩm để “cầm hơi” và chủ yếu nhận đặt hàng, chỉ khi có ai quan tâm mới bắt đầu đưa sản phẩm về để bán.





Dường như đây là xu thế chung của thị trường toàn cầu chứ không riêng gì Việt Nam. Theo các nhà phân tích thì iPhone 5C khó có thể tạo được những biến động trên thị trường do không tạo được quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản iPhone 5 trong khi mức giá bán lại quá cao (phiên bản không kèm hợp đồng).





Trong khi đó, phiên bản iPhone 5S cũng bắt đầu có những dấu hiệu hạ nhiệt, mức giá bán của sản phẩm cũng đã giảm đi chút ít so với cách đây ít ngày khi sản phẩm mới về Việt Nam và vẫn còn khan hiếm.





Tham khảo giá tại một vài cửa hàng lớn, hiện iPhone 5S phiên bản màu đen và trắng có mức giá dao động từ 19 đến 20 triệu đồng cho ổ cứng 16GB, thậm chí có nơi còn đưa ra giá 18,5 triệu đồng. Mức giá này đã giảm đáng kể so với mức giá từ 23 đến 24 triệu đồng cách đây ít ngày.





Tuy nhiên hiện phiên bản iPhone 5S màu vàng vẫn đang giữ ở mức cao do sản phẩm thuộc loại “hàng hiếm” không chỉ ở Việt Nam mà thậm chỉ cả trên thị trường thế giới do đây là phiên bản có màu sắc mới của iPhone.





Hiện tại một vài cửa hàng đưa ra mức giá hơn 25 triệu đồng, thậm chí lên đến 28 triệu, cho phiên bản iPhone 5S màu vàng ổ cứng 16GB. Mặc dù treo giá bán nhưng không phải cửa hàng nào cũng có sẵn sản phẩm để cung cấp cho người dùng mà đôi khi cần phải chờ thêm một thời gian nữa mới có hàng.





Những động thái của thị trường năm nay cho thấy iPhone thế hệ mới hạ nhiệt khá nhanh so với năm ngoái, bởi lẽ phiên bản iPhone 5S và iPhone 5C không quá nhiều khác biệt so với iPhone 5 của năm ngoái (so với iPhone 4S của trước đó). Bên cạnh đó, giờ đây người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn những “siêu phẩm” smartphone khác không thua kém iPhone thế hệ mới nhưng có mức giá “mềm” hơn rất nhiều.

Theo T.Thủy (Dân trí)