Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: BitDefender Việt Nam)



Theo đó, các nhân viên kỹ thuật của hãng bảo mật này đã có một thử nghiệm với danh sách nhân viên IT của 200 công ty tại Việt Nam, thuộc lĩnh vực tài chính-ngân hàng, bán lẻ, sản xuất-khai khoáng, bất động sản...



Bằng nhiều hình thức khác nhau (facebook, twitter, chat trên YM!, offline...), các cô gái xinh đẹp của BitDefender đã làm quen với các nhân viên IT. Và chỉ sau khoảng hai tuần lễ, 86% số nhân viên nam giới trên đã “chia sẻ” thông tin cá nhân với các Hot girl như địa chỉ, điện thoại, tên cha mẹ, ngày sinh (vốn là các chi tiết quan trọng trong câu hỏi yêu cầu khôi phục mật khẩu).



Nhiều nhân viên công nghệ thông tin còn vô tư chia sẻ cả những bí mật của doanh nghiệp như tài chính, chiến lược, kế hoạch cùng những công nghệ/sản phẩm chưa được công bố…



Từ kết quả trên, BitDefender khuyến cáo, cho dù doanh nghiệp chi rất nhiều tiền cho hệ thống bảo mật kín kẽ mà không quản lý chặt nhân viên thì có thể khiến mọi nỗ lực “đổ sông đổ bể.” Do đó, để tránh tình trạng nhân viên bảo mật vô tình là “virus” phá hoại mạnh nhất, doanh nghiệp cần có những "quy định thép" và sự phân lớp, phân quyền trong tiếp xúc thông tin của từng nhóm nhân viên…



Được biết, cuộc thử nghiệm này cũng được BitDefender tiến hành đồng loạt ở một số quốc gia và thu được kết quả tương tự.



BitDefender cam kết không một thông tin cá nhân nào trong thực nghiệm này được tiết lộ hoặc được sử dụng để chống lại các doanh nghiệp. Đây chỉ là một thử nghiệm để cảnh báo doanh nghiệp về chiêu “mỹ nhân kế” mà các nhân viên công nghệ hoàn toàn có thể mắc phải./.