Tìm đâu cũng có



Lên Google, chỉ cần gõ một vài từ khóa phổ thông, thì sẽ nhận được vài triệu kết quả về những trang web giới thiệu những loại game trên. Tại nước ngoài, các game dạng này luôn luôn được đánh dấu +18 hoặc Not for children để cảnh báo người có ý định tải game về cài đặt phải suy nghĩ cẩn thận hoặc lưu ý trước khi định đưa game cho trẻ em. Tuy nhiên, tại Việt Nam, dạo một vòng quanh các diễn đàn, các thành viên tham gia chia sẻ game cho nhau, không những không ghi chú bất kỳ thông tin gì về loại game nhạy cảm này mà còn viết giới thiệu theo kiểu nửa kín nửa hở kèm theo những lời khẳng định về “độ sạch, độ an toàn” để dụ mọi người tải về.

Theo nhận định của Th., một tín đồ của game mobile, những trò chơi giới tính chạy trên mobile có thể chia ra làm 2 loại, loại thứ nhất rất phổ biến là... lột đồ. Trong loại game này, người chơi sẽ lái xe, đánh bài, chơi cờ vua... để được lột các món đồ trên hình người mẫu ẩn trong nền của game. Sau mỗi lần thắng trận thì người chơi sẽ được “chiêm ngưỡng” người mẫu trong một lát trước khi qua màn tiếp theo và những level càng cao thì càng được xem chi tiết hơn. Dạng thứ hai mới xuất hiện gần đây, là trò chơi tương tác, theo đó người dùng sẽ tạo ra các nhân vật hoạt hình 3D rồi cho chúng có hành vi giới tính theo như mình muốn. Trong kiểu trò chơi bệnh hoạn này, người chơi nghiễm nhiên có thể chọn đủ thứ kiểu âm thanh, tiếng động cũng như vai trò của các nhân vật trong mối quan hệ xã hội bất chấp luân thường đạo lý. Theo Th., game này không miễn phí mà phải trả tiền thì mới có thể tải và chạy được.



Quảng cáo tràn lan



Mở các tờ báo phát hành trong ngày và tìm đến mục quảng cáo những nội dung số cho điện thoại, bạn sẽ dễ dàng tìm được khá nhiều game “ướt át” cho dế được quảng cáo một cách lộ liễu kèm theo những tấm hình khá khiêu khích. Điều đáng nói là những game này được bán một cách tràn lan bởi các công ty kinh doanh dịch vụ nội dung (CP) liên kết với tất cả những hãng viễn thông tại Việt Nam. Chỉ cần điện thoại có hỗ trợ GPRS hay 3G và soạn một tin nhắn gửi cho tổng đài các công ty CP thì người chơi sẽ nhận được game kèm theo một số tấm hình “mát mẻ” khác để... khuyến mãi.



Trên thế giới, tình trạng game giới tính trá hình thậm chí còn len lỏi vào trong các kho ứng dụng của những hãng điện thoại hàng đầu thế giới của iPhone, Android hay BlackBerry... khiến các hãng này phải lập ra những bộ phận chuyên trách để... lùng và xóa các game đồi trụy ra khỏi các gian hàng trực tuyến. Tuy nhiên, theo một trong những đại diện quản lý của Android Store, rất khó để có thể làm sạch 100% các ứng dụng được bán trên các gian hàng vì những công ty phát triển game có muôn ngàn cách để “né”, trong đó cách đơn giản nhất là họ lợi dụng một kẽ hở của những gian hàng này là cho phép tải game từ link do nhà sản xuất cung cấp nên có thể dễ dàng “treo đầu dê, bán thịt chó”, quảng cáo ứng dụng một nẻo nhưng lại bán cái khác.

iPhone hiện nay dường như đang đối đầu với một trong những thách thức lớn nhất của hãng trong chiến dịch chống lại những game đồi trụy trong hệ thống điện thoại của mình. Ngay khi vừa trình làng chiếc điện thoại iPhone 4 với tính năng đàm thoại video FaceTime, ngay lập tức các công ty giải trí đã nhảy vào cuộc với hàng loạt các ứng dụng giả lập video (nhưng có đính kèm các game người lớn) để cho phép biến camera điện thoại thành công cụ phát sóng thông qua FaceTime nhằm giúp hai người chat có thể cùng chơi các game đồi trụy trực tuyến với nhau.

Không dừng lại ở đó, nhiều công ty khác thậm chí còn phát triển luôn loại hình game “người thật việc thật” bằng cách cho người chơi tương tác với nhân vật game... trong đời thật (do người đóng) để làm theo các ý muốn của người chơi. Hiện nay, trên trang rao vặt Craigslist hàng ngày luôn xuất hiện nhan nhản những mục tuyển dụng... người mẫu khiêu dâm để đóng phim hoặc chat sex với người chơi. Một số quảng cáo thậm chí còn khuyến mãi một điện thoại iPhone 4 cho những ai tham gia làm người mẫu. Lẽ dĩ nhiên, những người chơi game sẽ phải trả một khoản tiền không nhỏ để được xem những thứ bệnh hoạn như vậy trên điện thoại của mình.



Cần sự quản lý

Theo nhiều luật sư, việc mua bán, trao đổi các dạng game giới tính có thể bị đưa vào khung quản chế của hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Pháp luật Việt Nam đã có những quy phạm chặt chẽ trong việc ngăn chặn và chế tài các hành vi dạng này, từ phạt hành chính cho tới giam giữ có thời hạn và trong trường hợp phạm tội có tổ chức thì sẽ bị tăng nặng mức hình phạt. Song đến lúc này, dường như chưa có bất kỳ cơ quan nào đứng ra xử lý các hành vi trên trong khi các phụ huynh ngày một không yên khi thấy con mình mang điện thoại vào trong phòng và đóng cửa im ỉm trong đó cả ngày. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để ngăn chặn trước khi dạng văn hóa phẩm đồi trụy này làm băng hoại đạo đức của giới trẻ hiện nay.

Theo Hùng Dũng - An Hương (NLĐ)