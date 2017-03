LTS: Trong những ngày qua khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài này, đặc biệt khi chúng tôi đăng nhật ký đẫm nước mắt của một người cha có con là một con nghiện game, rất nhiều bạn đọc phản hồi lên án game bạo lực. Cũng có ý kiến cho rằng game bạo lực chỉ là một trong những yếu tố khách quan, thậm chí có ý kiến bênh vực game. Hai vụ án điển hình dưới đây trả lời cho nhiều câu hỏi.

Vụ án con giết mẹ rúng động Bảo Lộc

Chúng tôi dừng xe trước ngôi nhà có cánh cổng màu xanh đóng im lìm, nơi xảy ra vụ án “trời không dung, đất không tha” mà cảm thấy rợn người. Căn nhà sau khi vụ án xảy ra nay không còn ai ở, quang cảnh trống vắng và lạnh lẽo.

Lật lại hồ sơ vụ án mới xảy ra chưa đầy 1 tháng qua, ông Nguyễn Minh Thiệt, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) không giấu được cảm xúc, thốt lên: “Tôi chưa từng thấy vụ án nào mất nhân tính như vậy”. Trước ngày 20-8-2011, hàng xóm vẫn thấy bà Bùi Thị Hồng Nhung làm ăn bình thường. Tuy nhiên sau đó, bà Nhung (SN 1967), ở tại số nhà 36/2, đường Tây Sơn, phường 2, TP Bảo Lộc, làm nghề trông trẻ tại nhà bỗng nhiên vắng mặt bất thường. Trước cổng nhà bà Nhung có treo một tấm bảng ghi nội dung: “Chị Nhung nghỉ 2 ngày”.

Thấy lạ nên bà con hỏi Nguyễn Hữu Tài (SN 1992) – là con trai lớn của bà Nhung, Tài cho biết mẹ có việc đi TP.HCM. Nhận thấy sự vắng mặt của bà Nhung và thái độ của Tài có nhiều dấu hiệu bất thường, một số người hàng xóm đã vào nhà bà Nhung xem xét.

Khi quan sát quanh nhà, một người dân nhận thấy thấy bể nước trước nhà có dấu hiệu khác lạ (không có nước, đựợc che phủ bằng vỏ cà phê và cát). Khi kiểm tra sơ bộ thì phát hiện bên dưới lớp cát và vỏ cà phê có một vỏ chăn cuốn một vật như xác người. Khi đó những người dân hỏi Tài: “Có phải mẹ mày không?”, Tài tái mặt không trả lời, định bỏ chạy.

Người dân đã bắt giữ Tài và gọi điện thoại báo cho Công an phường 2, TP Bảo Lộc. Sau khi xem xét sơ bộ sự việc, công an phường báo cáo cho lãnh đạo

Công an TP Bảo Lộc để tiến hành phong tỏa hiện trường và triệu tập Nguyễn Hữu Tài về Công an TP Bảo Lộc để làm việc.

Tại Công an TP Bảo Lộc, Tài quanh co chối tội, nhưng rồi Tài cũng đã phải cúi đầu nhận tội lỗi của mình. Từ trước đến nay, Tài và mẹ thường xuyên có mâu thuẫn, có to tiếng với nhau. Lý do là bà Nhung định bán một mảnh đất để lấy vốn làm ăn, nhưng Tài lại cho rằng đó là phần đất thuộc về mình và yêu cầu bà Nhung khi bán đất phải giao tiền cho hắn.

Đỉnh điểm của sự việc là vào khoảng 22 giờ ngày 16-8, sau khi đi chơi game về Tài mở miệng xin tiền mẹ để tiếp tục đi chơi tiếp. Không đựơc mẹ đáp ứng, cộng với mâu thuẫn trước đó, Tài đã dùng gậy đập liên tiếp vào đầu mẹ mình khiến bà Nhung choáng váng. Sau đó, Tài đan hai bàn tay mẹ vào nhau và bổ liên tiếp vào gáy khiến bà Nhung gục xuống. Thấy mẹ mình còn sống, Tài dùng tay kẹp cổ bà Nhung cho đến chết.

Sau khi giết mẹ, Nguyễn Hữu Tài đã chôn xác dưới cái ao này. Ảnh: Nguyễn Đại

Sau đó Tài bình tĩnh tìm cách giấu xác mẹ. Hắn lặng lẽ tát hết nước trong hồ cá trước nhà rồi lấy một chiếc chăn mỏng quấn xác mẹ chôn xuống, dùng vỏ cà phê, cát lấp lại. Xong việc Tài trở vào nhà dọn dẹp hiện trường rồi viết dòng chữ: “Chị Nhung nghỉ 2 ngày” treo trước cổng. Mấy ngày sau đó, Tài vẫn sinh hoạt bình thường và còn rủ bạn bè, người yêu của mình về nhà bắt gà mổ thịt ăn như không hề có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị phát hiện.

Theo những người dân nơi đây, bà Nhung là một người tốt bụng, hiền lành làm nghề trông trẻ tại nhà và chưa để mất lòng bà con lối xóm bao giờ. Bà Nhung có 3 người con và đã ly dị chồng, hai người con trai út theo bố sang Campuchia, còn Tài ở với bà. Do được nuông chiều từ nhỏ, vốn tính ham chơi, biếng làm, Tài chỉ thích lêu lổng ăn chơi và thường bỏ nhà đi dài ngày để chơi game và bù khú với bạn bè.

Chỉ học hết lớp 5, không nghề nghiệp, dù đã lớn nhưng Tài vẫn sống dựa vào mẹ. Cách đây một năm, Tài bỏ nhà đi đâu không rõ, sau đó trở về nhà, xin trông coi một tiệm net gần nhà. Thấy con mình biết kiếm việc làm, bà Nhung rất vui mừng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vốn ham chơi game bỏ bê công việc nên Tài đã bị chủ đuổi việc. Không có việc làm, Tài tiếp tục tìm đủ mọi cách để thỏa mãn đam mê game online của mình.

Một số người trước đây từng là bạn game của Tài cho biết, Tài thường chơi game xuyên đêm, có thể ngồi lỳ cả vài ngày để luyện game đến khi nào hết tiền mới chịu về. Những game mà Tài chơi tất cả đều có tính chất bạo lực như đâm, chém, bắn giết, đầy hình ảnh chết chóc.

Một người hàng xóm của Tài cho biết: “Vụ án làm chấn động phố núi Bảo Lộc. Kiểu giết người lạnh lùng như vậy chỉ có ở các nhân vật máu lạnh trong các game bạo lực. Vụ án đã làm cho người dân ở đây càng cảnh giác với game bạo lực, thậm chí có một chủ tiệm game ở đây sợ quá, phải đóng cửa tiệm”.

Giết ông ngoại lấy tiền chơi game

Câu chuyện đã xảy ra hơn một năm nhưng đến nay ở ấp Thới Thạnh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang người dân vẫn còn bàng hoàng khi nhắc đến “game thủ” Phạm Quốc Thái (SN 1994) vì nghiện game đã ra tay tàn độc giết hại chính ông ngoại mình.

Sáng 21-6-2010 xóm nghèo bàng hoàng khi phát hiện trên kênh Vĩnh Hựu xác một người đàn ông trôi kênh nhưng không có đầu. Nhận tin báo, công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc. Bước đầu khám nghiệm tử thi cho thấy, xác chết đã bị hung thủ đâm nhiều nhát đến chết rồi mới cắt đầu, thả xác xuống kênh.

Nhận định bước đầu, công an cho rằng hung thủ phải là người có thù hằn rất dữ với nạn nhân mới ra tay tàn độc như vậy. Tuy nhiên, qua rà soát thì nạn nhân không có mối tư thù với ai. Ngay sau đó, công an chuyển hướng nhận định, theo đó, có nhiều khả năng hung thủ là người nghiện phim xã hội đen hoặc nghiện game bạo lực.

Rà lại các đối tượng, công an thấy thấy chính Phạm Quốc Thái là người có nhiều nghi vấn nhất vì Thái là một “game thủ”. Qua đấu tranh, Thái thừa nhận chính mình đã giết chết ông ngoại là Phan Như Đồng, chặt đầu thả trôi kênh để phi tang.

Tại cơ quan điều tra, Thái đã khai nhận do ăn cắp 850.000 đồng của hàng xóm, bị ông ngoại phát hiện. Lo sợ ông nói cho mọi người biết, nên Thái đã ra tay sát hại ông. Khi mẹ Thái hỏi: “Sau khi giết chết ông ngoại rồi phi tang xác, con đi đâu?” Thái trả lời tỉnh bơ: “Con đến điểm chơi game cho đến khi mấy chú công an tới”. Lạnh lùng hơn Thái còn nói rằng mình học cách phi tang xác của ông ngoại cũng từ các trò chơi game.

Phiên tòa lưu động xử vụ án cháu giết ông ngoại được tổ chức ngay nơi xảy ra vụ án đã có hàng ngàn người đến xem. Trước tòa, khi được hỏi về động cơ giết người một cách tàn độc, Thái nói: “Khi chơi game, mỗi khi muốn tranh giành “kiếm thần” với đối thủ thì phải chém giết để đoạt lấy. Rồi sau đó đối thủ sẽ sống lại. Bị cáo cứ nghĩ rằng khi chặt đầu ông ngoại, sau đó ông ngoại sẽ sống lại như trong game…” Thái nhận bản án 12 năm tù giam vì lúc phạm tội còn ở tuổi vị thành niên.

Sáng 8-9, khi chúng tôi tìm đến căn nhà Thái từng sinh sống thì đã đóng cửa im ỉm. Anh Phan Minh Hoàng, cậu của Thái cho biết từ nhỏ Thái thiếu cha. Cuộc sống khốn khó làm mẹ Thái là chị Phan Thị Diễm Châu cũng bỏ con đi làm ăn xa. Thái sống cùng với ông bà ngoại. Từ nhỏ Thái rất ham học và ngoan ngoãn. Từ khi lên lớp 10 (năm 2010) Thái bắt đầu nghiện game. Sau mỗi giờ học Thái lại đến các điểm chơi game với mộng làm “bá chủ”.

Sau khi xảy ra bi kịch, bà ngoại của Thái đã đi đâu không rõ. Anh Hoàng tâm sự: “Trước ngày giết ông ngoại, Thái trở nên lầm lì, ai hỏi gì cũng không nói, bỏ học, suốt ngày cắm đầu chơi game. Thậm chí khi bị rầy la Thái cũng không trả lời. Thấy vậy, mọi người khuyên bỏ game nhưng Thái không nghe cho đến khi xảy ra vụ án”.

Anh Hoàng cho biết thêm, mấy ngày trước đây, khi đi thăm Thái ở trại giam về, mẹ Thái kể lại: “Đến giờ này mà Thái vẫn còn hỏi ông ngoại có sống lại như trò chơi trong game chưa mẹ…”. .

Tự tử vì không được làm bá chủ Cách đây không lâu, em Bùi Tấn Cường (học sinh lớp 8/1 Trường THCS Vĩnh Kim, huyện Châu Thành - Tiền Giang) cũng đã treo cổ tự tử chết vì không được làm… bá chủ. Sau đó, người nhà phát hiện nạn nhân để lại cả sơ đồ “chiến đấu” trên game và một hình siêu nhân được cắt ghép bằng giấy. Theo sơ đồ này, chỉ cần mở được cánh cửa cuối cùng là lấy được “kiếm thần” và trở thành bá chủ…

