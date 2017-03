(PLO) - SquareTrade, một công ty về bảo hiểm các điện thoại tại Hoa Kỳ đã cho đăng kết quả thử nghiệm của mình chứng minh rằng Galaxy S6 Edge dễ bị cong hơn, dễ vỡ hơn so với iPhone 6 Plus, HTC One M9.

SquareTrade đã dùng thiết bị "BendBots" để hỗ trợ lực đè mạnh vào phần giữa của 3 thiết bị xem máy nào dễ cong nhất. Và kết quả cho thấy M9 là chiếc máy bền nhất, nó cần một lực khoảng 54kg để bị cong trong khi iPhone và Galaxy S6 Edge là 50kg.

Video kiểm tra độ bền của SquareTrade với 3 thiết bị S6 Edge, One M9, iPhone 6 Plus

Video của SquareTrade cho thấy cần một lực tương đương 50kg là có thể bẻ cong iPhone 6 Plus và Galaxy S6 Edge. Tuy nhiên, khi iPhone 6 Plus bị cong ở khung máy thì Galaxy S6 Edge đã bị vỡ màn hình ở vị trí màn hình cong và trở nên vô dụng. Khi áp lực được tăng tới 81kg thì iPhone 6 Plus cũng trở nên vô dụng trong khi Galaxy S6 Edge vỡ vụn tại mức áp lực 67,5kg.

Còn đối với One M9, phải mất tới 54kg, chiếc smartphone cao cấp của HTC mới bắt đầu bị cong. Như vậy, bài kiểm tra này cho thấy rằng iPhone 6 Plus – chiếc smartphone từng dính scandal về việc dễ dàng bị uốn cong – lại tốt hơn cả chiếc Galaxy S6 Edge được cho là khá bền qua những video thử nghiệm đập phá trước đây trong khi HTC One M9 tuy có thân hình 'mỏng manh' lại là smartphone cứng cáp nhất. Màn tra tấn này quả là bất ngờ lớn cho giới công nghệ khi mà mọi thứ được chứng minh trên thực tế và được hỗ trợ từ những thiết bị đo chính xác nhất để có kết quả tốt nhất cho từng sản phẩm.

MINH THÔNG – Theo Phone Arena