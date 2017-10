(PLO)- Giá bán Samsung Galaxy Note 8 xách tay tại Việt Nam được ghi nhận đã chạm mức dưới 16 triệu đồng. Đây được xem là một dấu hiệu thách thức lớn dành cho iPhone 8 Plus và mới nhất là iPhone X sắp lên kệ.

Vì sao Galaxy Note 8 chỉ còn dưới 16 triệu?

Đây là lần đầu tiên một flagship đầu bảng như Galaxy Note 8 xách tay lại có mức tốt đến như vậy. So với bản chính hãng, Note 8 trên kệ xách tay đang rẻ hơn đến 6,5 triệu đồng.



Ông Nguyễn Đạt, đại diện hệ thống bán lẻ Di Động Việt, cho biết: “Có ba lý do khiến cho Note 8 bản xách tay đang sở hữu mức giá tốt như hiện nay. Một là sau khoảng thời gian khan hàng vừa qua, Note 8 trên kệ chính hãng đã và đang có hàng lại, buộc bản xách tay phải hạ giá để cạnh tranh. Thứ hai, Note FE tiền nhiệm sắp có đợt quay trở lại mạnh mẽ hơn sau quãng thời gian im ắng, với mức niêm yết dự đoán sẽ rất tốt. Với những ưu thế sẵn có, đặc biệt lại đóng vai trò sự quay lại của phiên bản Note 7 nhiều kỷ niệm, Note FE hứa hẹn sẽ hút khách. Do đó, Note 8 cần có mức giá tốt để trở thành lựa chọn hàng đầu. Lý do thứ ba và quan trọng nhất đó chính là iPhone X sắp lên kệ trong khoảng cuối tháng 10, để đón đầu model đang được trông đợi nhất của Apple này, Note 8 dĩ nhiên phải có mức hạ giá đủ nhiều để thu hút sự chú ý của các tín đồ công nghệ”.



Việc Note 8 giảm giá mạnh được xem là tín hiệu đón đầu iPhone X.

Cụ thể thời điểm này, Galaxy Note 8 xách tay phiên bản bộ nhớ trong 64 GB có giá hấp dẫn nhất, khoảng 15,9 triệu đồng. Nhỉnh hơn một chút là bản 256 GB đang có giá khoảng 16,9 triệu đồng, mức giá được ghi nhận tại hệ thống cửa hàng bán lẻ Di Động Việt. Trong khi trên kệ chính hãng, model này vẫn đang duy trì ở mức hơn 22 triệu đồng.

Thời điểm này có thích hợp mua Galaxy Note 8?

Sau vài tháng ra mắt, đây là thời điểm tốt nhất để mua Galaxy Note 8, nhất là những người dùng công nghệ đã và đang sử dụng dòng máy xách tay hoặc muốn trải nghiệm flagship giá tốt này.

Với mức niêm yết dưới 16 triệu đồng, Note 8 chỉ đang cạnh tranh với iPhone 7 Plus xách tay, thậm chí chỉ tương đương dòng iPhone 7 32 GB trên kệ chính hãng.



Bút S Pen tích hợp nhiều tính năng, có thể chống nước trên Note 8.

Nhưng khi xét về cấu hình, rõ ràng flagship năm 2017 của Samsung chiếm ưu thế hơn với chip xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay Snapdragon 835/Exynos 8895, thanh RAM 6 GB cùng việc chuẩn bị lên Android 8 Oreo.

Note 8 là smartphone đầu tiên của Samsung mang đến chiến thắng trong lần đọ sức đa nhiệm với iPhone mới trong năm nay của Apple. Camera kép xóa phông 12 MP, màn hình vô cực 6,3 inch độ phân giải Quad HD, viên pin 3.300 mAh sạc nhanh, chống nước chuẩn cao nhất IP68 và bút S Pen ấn tượng… là những điểm cộng đáng tiền trên Galaxy Note 8.



Camera xóa phông tốt là ưu điểm đáng tiền trên Galaxy Note 8 năm nay.

Thời điểm này, Note 8 xách tay có giá tốt là một tín hiệu kích cầu mạnh mẽ cho thị trường cuối tháng 10, đầu tháng 11, đặc biệt khi iPhone X đang chuẩn bị lên kệ sau một thời gian để tín đồ công nghệ chờ đợi.

TIỂU MINH