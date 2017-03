Đó là kết quả nghiên cứu của công ty Nielsen đối với dữ liệu từ những hóa đơn ĐTDĐ hàng tháng của hơn 60.000 thuê bao di động cũng như dữ liệu khảo sát từ hơn 3.000 teen (13 - 17 tuổi) trong quý II năm nay. "Không ai nhắn tin nhiều hơn teen, đặc biệt là các teen nữ, gửi và nhận trung bình 4.050 tin/tháng", Nielsen đã viết trên blog của công ty.



"Teen nam cũng vượt qua các nhóm nam giới ở những lứa tuổi khác, gửi và nhận trung bình 2.539 tin nhắn/tháng. Thanh niên mới lớn (18 - 24 tuổi) đứng vị trí thứ hai cách một quãng xa, trao đổi 1.630 tin/tháng (khoảng 3 tin/giờ)".



Không lấy gì làm ngạc nhiên khi khảo sát của Nielsen nhận được trả lời của 43% các teen nói rằng lý do số một mà chúng muốn có một chiếc ĐTDĐ là để nhắn tin. Những lý do tiếp theo là để đảm bảo an toàn (35%), giữ liên lạc với bạn bè (34%), giữ liên lạc với gia đình (26%) và luôn luôn sẵn sàng (22%).



Như có thể thấy, hoạt động thường xuyên của ngón tay cái đã “đốt” hết thời giờ dông dài của teen. Không một ai trên 55 tuổi gọi điện thoại ít hơn teen. Trung bình một teen gọi khoảng 646 phút trong quý, giảm 16% so với năm ngoái. Tính theo giới, trung bình một teen nữ gọi khoảng 753 phút, nhiều hơn so với teen nam (525 phút).



Nielsen nhận thấy việc sử dụng dữ liệu của teen cũng phát triển nhanh chóng, mặc dù vẫn còn đứng sau nhóm thanh niên mới lớn. Dung lượng sử dụng trong quý đã lên đến 64 MB, so với 14 MB trong cùng kỳ năm ngoái. Với teen nam, dữ liệu dùng trong kỳ tăng lên 75 MB từ 17 MB; teen nữ lên 53 MB từ 11 MB.



Teen cũng tải về nhiều ứng dụng hơn cho điện thoại của chúng, theo phát hiện của Nielsen. "Phần mềm tải giữa các thuê bao tuổi teen, chủ yếu là giải trí, đã tăng 12% so với năm ngoái, từ 26% lên 38%. Các ứng dụng được teen dùng phổ biến bao gồm Facebook, Pandora hoặc YouTube", Nielsen cho biết.

(Theo PCW VN/PC World Mỹ)